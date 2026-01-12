總預算分拆審查？藍：與白營共商 綠：預算非自助餐

台北市 / 綜合報導

今年度中央政府總預算案持續卡關，藍白有意提案先審查TPASS、一般性補助款等多項具急迫性的新興計畫，但民眾黨主席黃國昌昨(11)日突然出訪美國，只能暫緩原定明天要排入程序委員會的提案。針對TPASS經費恐面臨「斷炊」，基北北桃四縣市今天上午也會商討論因應對策。

拿出TPASS刷進捷運站，這是許多學生及通勤族每天日常，但今年度中央政府總預算持續卡關，中央補助地方的TPASS經費恐斷炊，讓基北北桃淪為服務「重災區」，不只交通局長今(12)日上午共商對策，藍營地方首長更是聲聲喚。

新北市長侯友宜：「我們會用相對的方式來支應，這一次的TPASS的會議，是一個例行性的會議，我們一定不會讓市民的權益受到一個影響。」台北市長蔣萬安：「全力來讓服務持續下去，但最重要也就是在，中央政府總預算裡面，我們希望行政院，應該要好好的跟立法院溝通。」

強調民眾權益不打折，立院國民黨團也研議，先放行TPASS治水生育補助等，急迫性新興計畫及一般性補助，但民眾黨團總召黃國昌11日突襲訪美，讓原定明(13)日要排進程序委員會議案突然喊卡。

立委(國)羅智強：「針對新興計畫，新增項目，國民黨跟民眾黨我們也會，會商出一個負責任的作法。」立委(民)陳培瑜：「總預算不是自助餐，就好像一台車子壞掉了，你不能只修輪胎，其他壞掉的你都不看，其他要修的你都不給錢。」預算僵局如何解朝野持續角力。

