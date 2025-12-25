總預算卡程序委員會 賴清德：國家發展不該成政治犧牲品

桃園國際機場第三航廈北廊廳25日正式啟用，總統賴清德出席典禮致詞時，除肯定公共建設推進成果，也點名立法院至今仍未完成中央政府總預算審查，距離憲法要求期限僅剩6天，卻仍停留在程序委員會階段，直言情況「令人憂心」，並呼籲立法院應儘速付委、進入實質審查。（桃園機場記者聯誼會提供）

桃園國際機場第三航廈北廊廳25日正式啟用，總統賴清德出席典禮致詞時，除肯定公共建設推進成果，也點名立法院至今仍未完成中央政府總預算審查，距離憲法要求期限僅剩6天，卻仍停留在程序委員會階段，直言情況「令人憂心」，並呼籲立法院應儘速付委、進入實質審查。

賴清德指出，今天適逢耶誕節及行憲紀念日，依憲法規定，立法院必須在每年12月31日前完成對次年度中央政府總預算的審議，但目前進度仍卡關，甚至連委員會審查都尚未展開。他批評，若立院無法如期審議，不僅無法談論憲政精神，連最基本的國家發展、公共建設與人民所需資源，都可能因政治考量遭到阻擋，「還有什麼資格再談憲政？」語氣嚴厲而不失沉重。

賴清德表示，政黨競爭在民主政治中難以避免，但不應以國家與人民利益為代價。他強調，中央政府總預算與國防特別預算都具有必要性，國防支出更是國家安全的重要基礎。他也點名，有政治人物公開宣稱支持國防預算，卻仍以各種理由不願讓預算進入審查程序，「既然聲稱支持，為什麼連審查都不願意？有問題就拿出來審查。」

賴清德重申，行政部門編列每一筆預算皆有依據，符合國家與社會發展所需；若立法院認為有不妥，可以依法刪減，但不應透過程序手段卡案，甚至拒絕排案審查。他並呼籲，在野黨與執政黨應合作完成總預算與國防預算審議，確保國家正常運作與人民權益不受影響。

