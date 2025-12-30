總預算卡過年 綠委曝韌性計畫受阻：「老舊校舍」修補不了

115年度中央政府總預算案持續卡關，民進黨立委林楚茵今(30)日痛批，明天就要跨年，「藍白還是不審明年預算」。(本報資料照片)

115年度中央政府總預算案持續卡關，民進黨立委林楚茵今(30)日痛批，明天就要跨年，「藍白還是不審明年預算」，結果是不僅阻擋政府提升救災量能，也危害大專校園安全，因為不僅內政部的救災韌性計畫無法執行，教育部的老舊校舍整修補強也因此卡住。

林楚茵表示，上周六深夜大震，再次提醒居安思危的重要性，11月中旬行政團隊開始家戶發放俗稱小橘書的《台灣全民安全指引》，同時明年度預算也編列多項新興計畫，強化台灣社會面對災害的整體韌性。

她指出，不過這些新興計畫，全部都因為藍白不審預算而卡住，包括內政部的「AS-365N海豚型機隊升級中程計畫」、「無人載具產業發展統籌型計畫」，這2項計畫都是第一線救災所需。

林楚茵說，教育部則有「提升國立大專校院建築物安全，並加速老舊校舍整修、耐震補強及文資修繕」，因為不少國立大專院校校舍使用執照已逾40年，或經專業評估需進行耐震補強，甚至已有結構性損壞，具高度急迫性與危險性

她表示，以上3項計畫都是明年新興計畫，重要性不言可喻，但藍白拖著不審中央政府總預算、阻擋國防特別條例，還訕笑政府強化韌性的作為，種種惡行受傷的是台灣人民，得利的卻是中國習近平。

