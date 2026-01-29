即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

立法院本屆會期將在本（1）月31日結束，而最後一次院會則是明（30）日登場，目前中央政府總預算仍未順利付委、逐條審查；行政院長卓榮泰今（29）日也對立法院下一會期（立法院第11屆第5會期）提出書面施政報告，並函送至立法院。卓榮泰喊話，這項施政報告是否能夠順利完整執行，必須再次請立法院能夠盡速審議中央政府總預算。

行政院發言人李慧芝今日行政院院會後記者會中表示，卓榮泰就向立法院第11屆第5會期提出書面「施政報告」裁示，決議通過，並由行政院函送立法院，同時卓榮泰也感謝各政務委員協同核稿，各部會如果有需要修正之處，請在今日下午3時前送到行政院。

廣告 廣告

卓榮泰說明，本次施政報告內容是架構在今年度中央政府總預算，但總預算至今還未開始審議，他強調，還是要按照總預算各項計畫與政策落實執行，「這項施政報告是否能夠順利完整執行，必須再次請立法院能夠盡速審議中央政府總預算，才能在兩院共同合作下，將施政報告變成人民權利的保證書」。





原文出處：快新聞／總預算卡關中！卓榮泰提新會期書面施政報告 喊話立院盡速審議

更多民視新聞報導

昔喊廢監院、今算陳菊病假天數 媒體人嗆黃國昌：邏輯矛盾

鄭麗文口出狂言喊「中國是親人」 鍾佳濱反嗆：難道要認賊作父？

藍白合生變？柯文哲接掌民眾黨國家治理學院 綠委：國民黨要傷腦筋

