總預算卡關中！卓榮泰提新會期書面施政報告 喊話立院盡速審議
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導
立法院本屆會期將在本（1）月31日結束，而最後一次院會則是明（30）日登場，目前中央政府總預算仍未順利付委、逐條審查；行政院長卓榮泰今（29）日也對立法院下一會期（立法院第11屆第5會期）提出書面施政報告，並函送至立法院。卓榮泰喊話，這項施政報告是否能夠順利完整執行，必須再次請立法院能夠盡速審議中央政府總預算。
行政院發言人李慧芝今日行政院院會後記者會中表示，卓榮泰就向立法院第11屆第5會期提出書面「施政報告」裁示，決議通過，並由行政院函送立法院，同時卓榮泰也感謝各政務委員協同核稿，各部會如果有需要修正之處，請在今日下午3時前送到行政院。
卓榮泰說明，本次施政報告內容是架構在今年度中央政府總預算，但總預算至今還未開始審議，他強調，還是要按照總預算各項計畫與政策落實執行，「這項施政報告是否能夠順利完整執行，必須再次請立法院能夠盡速審議中央政府總預算，才能在兩院共同合作下，將施政報告變成人民權利的保證書」。
原文出處：快新聞／總預算卡關中！卓榮泰提新會期書面施政報告 喊話立院盡速審議
更多民視新聞報導
昔喊廢監院、今算陳菊病假天數 媒體人嗆黃國昌：邏輯矛盾
鄭麗文口出狂言喊「中國是親人」 鍾佳濱反嗆：難道要認賊作父？
藍白合生變？柯文哲接掌民眾黨國家治理學院 綠委：國民黨要傷腦筋
其他人也在看
警也心疼！被房東趕出門 夫妻帶1歲嬰公園搭帳過3天｜#鏡新聞
最近冷氣團接力報到，員警23日接獲報案台中大安區的一處公園，有民眾搭帳棚在公園內過夜，原來因為一家三口被房東趕出來房屋，只好在公園內居住，待了3天時間。後續在警方協助下，台中社會局已經派人介入協助安置。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 33則留言
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 42則留言
石二鍋貢丸「標豬摻雞」 嘉縣衛生局：生產線未清乾淨
台北市政府衛生局針對市售肉類加工產品進行動物成分檢驗，結果發現有2件產品標示與實際內容不符。其中石二鍋台北安居店販售的芋香貢丸標示為豬肉，卻被檢出含有雞成份；大翔鐵板燒(大埔美食餐坊)的特製牛肉片標示為牛肉，但檢驗結果呈現豬成份陽性反應。衛生局已追溯產品來源廠商，依違反食品安全衛生管理法規定，可處新台幣4萬至400萬元罰鍰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
陳菊請辭被疑「無假可請」？監察院：依法可請假到7月 過程無圖一己之私
監察院監委並為院長兼國家人權委員會主任委員的陳菊，向總統賴清德請辭獲准、2月1日生效。監察院祕書長黃適卓今天表示，依照公務人員請假辦法規定，每一名公務員若身體有狀況均可延長病假，依規定陳菊可請假到今年7月，因此並無外界指稱「無假可請」的情形，更不要誤會請假過程中有圖一己之私。Yahoo即時新聞 ・ 51 分鐘前 ・ 2則留言
石二鍋芋香貢丸標示豬肉卻檢出雞成分 大翔鐵板燒牛肉片含豬肉
台北市衛生局今天（27日）公布市售肉加工產品抽驗結果，在夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗的29件中有2件產品不合格，包含石二鍋台北安居店的芋香貢丸標示為豬肉卻含有雞成分。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 20則留言
馬太鞍洪災19死 鄉長林清水不背鍋反咬徐榛蔚｜#鏡新聞
花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災造成19死、5人失蹤案，檢調日前搜索光復鄉公所等地點，並約談鄉長林清水等人，調查發現林清水陳報的撤離名單幾乎全造假，甚至案發前一晚還去吃羊肉爐，但他在庭上緊咬縣長徐榛蔚才是地方救災指揮官，案情迅速升溫，恐怕究責層級將持續升高。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
魚目混珠！石二鍋貢丸「標豬卻驗出雞」 大翔鐵板燒牛肉混豬肉
台北市政府衛生局近日公布「114年度肉加工品動物成分鑑別抽驗結果」，在抽驗29件市售肉類加工產品中，共有2件產品被驗出動物成分與標示不符，不合格率為6.9%。衛生局指出，此次稽查目的在於防止肉品混摻情形，避免影響消費者飲食禁忌，並保障民眾消費權益。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／監察院長陳菊請辭！高雄醫學院「52字」曝近況
總統府今天（28日）發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職，並於2月1日生效，對此，高醫也進一步公布陳菊近況，表示「監察院陳菊院長在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4則留言
桃市春節食品抽驗144件 3件不符規定
農曆新年將至，桃園市政府衛生局為確保年節食品安全，針對年菜餐廳、超市、南北雜貨店及食品製造業等場所辦理春節應景食品抽驗，共計抽驗144件產品，檢驗結果查有3件不符規定，分別為酸菜、花椒粒及巴西蘑菇，已移請來源所轄衛生局後續辦理，並同步責令業者下架停止販售；同時，衛生局也將於2月6日起發送「食安紅包袋」及DIY簡易檢驗試劑，邀請市民共同把關食品安全，安心迎接新春。衛生局表示，本次抽驗品項涵蓋即食餐點、生鮮蔬果、禽畜水產品、蕈菇類、醃漬蔬菜、肉加工品、米麵製品、豆製品及休閒零食等，完整抽驗結果已公布於桃園市政府衛生局網站及「桃食安心資訊平台」(http://food-safety.tycg.gov.tw/)「新聞稿」專區，供民眾查詢參考。為提升市民對食品安全的辨識能力與重視程度，衛生局結合春節節慶意象，特別推出「食安紅包袋」宣導活動，並搭配發放過氧化氫及皂黃2項DIY簡易檢驗試劑，預計發放2,000份，自115年2月6日起於衛生局及各區衛生所免費提供索取，透過寓教於樂方式，讓民眾在歡慶春節之餘，也能輕鬆學習食品安全知識，落實自我把關。衛生局提醒，食品業者應善盡自主管理責任，確實遵循食品安全台灣好新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
北市抽驗肉加工食品 石二鍋芋香貢丸標示不合格
（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市衛生局今天公布市售肉加工產品抽驗結果，在夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗的29件中有2件產品不合格，包含石二鍋的芋香貢丸標示為豬肉卻含有雞成分。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬太鞍水災害命 花蓮藍議員告劉世芳「廢弛職務」｜#鏡新聞
年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，釀成19死5失聯悲劇，花蓮地檢署介入偵辦後發現，光復鄉鄉長未確實照冊，事後甚至謊報名單，因此將他收押禁見。不過國民黨花蓮黨團認為，管理堰塞湖是中央的責任，不該拿基層開刀，因此今天(1/28)上午特別到北檢，提告內政部長劉世芳以及農業部長陳駿季等人。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 3則留言
民眾黨軍購條例上限4千億 總統憂「台灣之盾破洞」｜#鏡新聞
總統賴清德拋出8年1.25兆的國防特別條例，遭藍白10度封殺，而民眾黨團1/26自提軍購特別條例，預算上限4000億元，並採一年一期方式編列，引發總統憂慮「台灣之盾破洞」。今天(1/28)行政院秘書長張惇涵指出，民眾黨團版本缺乏戰略構想以及非紅供應鏈，也不符合程序跟慣例，會使台美間處理軍購案窒礙難行。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
【美洲速報】阿斯夫拉就任宏都拉斯總統 川普再添盟友｜#鏡新聞
我們的前邦交國宏都拉斯，終於迎來新總統上任，右翼保守派政壇老將阿斯夫拉，27日在國會宣誓就任總統，而這位當初獲得美國總統川普背書的總統，除了讓川普在中南美洲，再添一名盟友，究竟會不會如選前所說和台灣恢復邦交，外界持續高度關注。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
生產線凸槌 豬肉貢丸驗出雞肉
台北市衛生局27日公布最新市售肉加工品檢驗結果，抽驗29件有2件不合格，分別為石二鍋台北安居店芋香貢丸標示豬肉卻有雞肉成分，台北市中山區大翔鐵板燒特製牛肉片標示牛肉但檢出豬肉成分，依《食安法》規定，最高可處400萬元罰緩，2件商品來源廠商皆非位在台北市，已移嘉義縣、基隆市衛生局。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
桃園春節食品抽檢3件不合格 衛生局責令業者下架
桃園市政府衛生局針對年菜餐廳、超市、南北雜貨店及食品製造業等場所進行春節應景食品抽驗，總計抽驗144件產品，檢驗結果有3件不符規定，分別為酸菜、花椒粒及巴西蘑菇，檢出二氧化硫、農藥、重金屬超標，已移請來源所轄衛生局後續辦理，並同步責令業者下架停止販售，衛生局表示，2月6日起將發送食安紅包袋及DIY簡自由時報 ・ 26 分鐘前 ・ 發表留言
桃園春節抽驗144件食品 3件不符規定下架
農曆新年將至，桃園市衛生局為確保年節食品安全，針對年菜餐廳、超市、南北雜貨店及食品製造業等場所辦理春節應景食品抽驗，共計抽驗144件產品，檢驗結果查有3件不符規定，分別為酸菜、花椒粒及巴西蘑菇，已移請來源所轄衛生局後續辦理，並同步責令業者下架停止販售；另衛生局也將於2月6日起發送「食安紅包袋」及DIY簡易檢驗試劑，邀請市民共同把關食品安全，安心迎接新春。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 40則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 220則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 10則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 214則留言