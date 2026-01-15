即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

立法院尚未審竣今年度（2026）中央政府總預算，將影響人民相關民生權益，民眾黨立院黨團今（15）日上午召開記者會，宣布黨團將提出「TPASS行政院通勤月票執行計畫」等13項新興計畫，並有條件送審，黨團總召黃國昌也透露，昨天和國民黨團幹部做初步交換意見，今天下午會再做最後的確認，確認完後才有辦法決定提出來的時間點。

民眾黨立院黨團今日上午召開「預算審議天經地義 台灣民意高度支持」民調記者會，並由黃國昌、黨團副總召張啓楷主持說明，同時也公布黨團將提出「TPASS行政院通勤月票執行計畫」等13項新興計畫，並有條件送審，更預告未來提案的內容也不只這些新興計畫。

記者提問，民眾黨團提出的13項新興計畫，是否是和國民黨團討論出來的內容？是否未來還會再新增項目？這些何時要提到院會先審？黃國昌則說，這些是由民眾黨團提出來的案子，昨天也和國民黨團幹部進行會商，基本上取得共識，今天下午會再做最後確認。

快新聞／總預算卡關中！民眾黨團將提13項新興計畫送審 黃國昌曝這一事

民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）、民眾黨立院黨團副總召張啓楷（右）。（圖／民視新聞）

至於什麼時候提出來，黃國昌稱，因為還沒和國民黨團做最後的確認，程序上還沒有做最後的確認，沒辦法給確切的答案，但這是民眾黨團盤點後，昨天和國民黨團幹部做初步交換意見，今天下午會再做最後的確認，確認完後才有辦法決定提出來的時間點，而目前就是這13項。





