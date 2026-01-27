總預算卡關仍未付委，是要「欠過年」？恐得拖到6月才通過創首例...如何終止立院「惡例變慣例」？

藍白聯手在周二（1月27日）、立法院本會期最後一次程序委員會，第10度以人數優勢，封殺114年度中央政府總預算、強化防衛國防特別條例。 這屆立法院第四會期將於1月30日結束，但115年度中央政府總預算案不但未完成審議，更連「交付委員會」都付之闕如。 藍白如在1月27日程序委員會、1月30日院會第10度聯手杯葛總預算案，將創下憲政史兩個第一：「跨年度總預算仍未付委」及「會期結束仍未付委」首例。 公民監督國會聯盟執行長張宏林擔憂，繼前次（114年度）亂刪亂凍預算後，國會再創遲未付委先例，恐致公務體系「寒蟬效應」，經費運用將變得過度保守甚至產生問題。 張宏林推論，115年度總預算不但會「欠過年」，恐還得拖到6、7月才可能通過。 他解釋，新會期雖從2月1日開始，但台灣民眾黨有6位立委要更替，還要先重選委員會、召委，再來排案加上春節，實際審議恐要3月初以後，等同晚一個會期、要拖到6、7月才通過。 他直言，這將創下2008年國會改制以來，中央政府高達2、3兆元的總預算案，首次拖到該年度「年中」才通過的紀錄。

在中國國民黨、台灣民眾黨聯手下，第11屆立法院第四會期儘管一口氣延會兩個月（115年1、2月），但至今仍遲未處理115年度總預算。藍白已在1月27日程序委員會第10度封殺總預算，料將於1月30日院會持續杯葛，。

115年度總預算至今仍未「翻頁」 吳思瑤轟最壞民主惡例

民進黨立委吳思瑤表示，預算會期卻不審預算，完全顛覆立法院議事規則與慣例。她解釋，總預算連「第一頁」逐筆預算都還沒審查，是開啟史上最壞民主惡例，不僅在程序上是民主惡例、國會墮落，實質上也對人民生活、預算動支影響甚巨。

吳思瑤批評，在野黨提出從3兆350億元總預算中，抽出718億元優先審查，還自稱「民生優先」，根本是「偽善」。她強調每一筆預算都是人民需要與民生所需，此種拆解預算作法違反立法院程序。

要如何終止立法院「惡例變慣例」？ 吳思瑤坦言：只能靠人民選出更適任立委

吳思瑤解釋，預算審查應一、二、三讀，現在卻連付委都沒有，就要用「決議」方式優先審查718億，凌駕原有議事程序、開創雙重惡例。她點名，在立法院長韓國瑜主持、藍白多數的立法院，確實「惡例都變慣例」，例如逕付二讀、過水協商法案、舉手表決就通過等案例。

吳思瑤坦言，這「要靠新國會產生才能改變」，要終止這種情況，只能靠未來2028年選舉，人民是否能一起選出更適任、更願意認真開會，且遵從「憲法」規定的立委。

吳思瑤表推估，這周五（1/30）院會完全不可能讓總預算付委，這種為難自己國家的惡質做法，藍白仍毫無迷途知返、悔改跡象，這類政治鬥爭、藍白合、國會多數隨便表決就贏、無視民意觀感等模式不改，她對這屆立法院未來兩年預算審議仍然悲觀。

2008席次減半以來最荒唐 公督盟張宏林：亂刪亂凍、遲不付委創兩紀錄

張宏林回顧，自2008年國會減半、單一選區兩票制實施以來，從未出現過如此荒唐的現象。他表示，過去雖有總預算延宕情形，但多是國營事業或非營業基金部分，最誇張的是2013年拖到年底才通過，但樣態仍與這次不同。

張宏林強調，這次預算遲未通過，加上前一年（114）亂刪、亂凍預算，連創兩個先例，對公務人員造成擔憂與寒蟬效應，使其不敢用預算，怕遭不理性的報復性刪減，兩次經驗連動，會使公務體系變非常保守，經費運用可能產生問題，影響甚巨。

張宏林直言，立法院去年連自己刪多少都算不清楚，且重複刪、科目不清楚，又要統刪又要個別刪，金額亂七八糟，釀最大笑話。他回顧，立法院三讀總預算應有明確項目與數字，但當時算不出來。還要求行政部門自行計算，更被反問這應是三讀結論，最後拖一段時間後，立法院才厚著臉皮提出版本。

新會期有民眾黨立委替換、改選召委等 張宏林：不但拖過年還可能拖到年中

張宏林分析，若第四會期總預算未通過，雖然新會期是2月1日開始，但須先重選委員會，加上民眾黨還有六位立委要更替，之後還要公告召委選舉、選出召委、排議案，還有春節假期，保守估計要到3月初才能開始好好審議。

他推估，實際審議時程將等同晚了一個會期，不但要「拖過年」，可能要到6、7月才能完成審議，這將創下2008年國會改制後，中央政府兩、三兆預算首次拖到年中才通過的紀錄。

張宏林也批評，在野黨聲稱優先審查民生預算的說法荒謬，因所有預算都是民生預算、都與民生有關。他直言韓國瑜創下難堪紀錄，過去立法院長任內，總預算從未拖成這樣，如今藍白癱瘓預算審議機制，韓卻將此事當作政爭，還加入其中一方攻防，已失中立角色。

張宏林表示，若韓國瑜真要當「全民院長」，就應協調紛爭，或至少提出呼籲，但韓顯然很早就加入其中一邊做政治攻防，「現在國會看來不像有立法院院長」。

歷年中央政府總預算案付委與三讀日程

年度（民國） 付委日期 三讀日期 90 89/11/15 90/1/4 91 90/10/30*（待查） 91/1/18 92 91/10/14 92/1/10 93 92/11/6 93/1/13 94 93/10/13 94/1/21 95 94/10/12 95/1/12 96 95/10/18 96/6/15 97 96/10/4 96/12/20 98 97/9/30 98/1/15 99 98/10/7 99/1/12 100 99/10/13 100/1/12 101 100/9/27 100/12/13 102 101/10/16 102/1/15 103 102/10/1 103/1/14 104 103/9/30 104/1/23 105 104/9/22 104/12/18 106 105/10/3 106/1/19 107 106/10/17 107/1/30 108 107/10/30 108/1/10 109 108/9/24 109/1/20 110 109/9/29 110/1/29 111 110/10/22 111/1/28 112 111/10/4 112/1/19 113 112/10/3 112/12/19 114 113/11/8 114/1/21 115 仍未付委 未知

資料來源：郭國文國會辦公室、鍾佳濱國會辦公室、立法院 製表：鄭鴻達整理、Gemini生成

審議預算亂象「這就是民主」 張宏林樂觀：民眾可表態選擇改變、汰換

對於未來兩年預算審議，張宏林分析，若樂觀看待「這就是民主」，因為沒人會把民主解釋成效率，民主本來就不會有效率，價值、制度拉扯與攻防必然存在，各國都有這問題，這確實是民主產生的bug。

但他強調，台灣民主制度的好處是有定期選舉，最糟情況就是混亂或停滯持續兩年，最終也只能兩年，若把年底九合一選舉也算是一次檢驗，仍是主要政黨競爭場域。

張宏林強調，更重要的是民眾要表態，如民眾認為藍白做的對、是民進黨亂搞，民進黨當然得檢討是否在論述或操守、專業上讓人民不信任，但若民眾認為藍白監督超乎比例、沒當忠誠反對黨，甚至懷疑與境外勢力勾結，就應選擇改變與汰換。

張宏林強調「我們不是中國，還有選舉」，再苦理論上也只苦到年底，若人民能做出不一樣選擇、警告亂搞的政黨，還是能有些改變。

張宏林表示，罷免沒成功也不是世界末日，定期選舉效果如同一次罷免，民主制度就是得比氣長、忍受這些事，若某價值沒獲多數人支持，也是提醒努力還不夠，民主就是「一人一票、票票等值」，撇除中國外部因素，「這就是民主必然代價，但我們仍願意選擇這個代價」。

相關新聞： 2026總預算通過了嗎？史上首度跨年仍未付委！卡關原因、預算沒過衝擊、施政影響，三讀時程未知怎麼辦

