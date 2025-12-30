總預算卡關估影響均衡台灣326億 台經院長：盼立委關心民生經濟發展

記者劉秀敏／台北報導

台灣經濟研究院長張建一受訪，希望立法院能趕快通過總預算（圖／記者劉秀敏攝影）

行政院將中央政府115年度總預算送至立法院審議，但至今仍未付委審查，總統賴清德與行政院長卓榮泰也多次呼籲立院速審總預算。台灣經濟研究院院長張建一今（30）日出席行政院經濟發展委員會第2次顧問會議後也提到，希望立法委員能夠關心2300萬台灣人的民生經濟發展，多去了解「均衡台灣」方案，盡快通過明年度預算；行政院發言人李慧芝也補充，若115年度總預算沒有通過，「均衡台灣」相關預算將有326億元受到影響。

行政院經濟發展委員會均衡台灣分組第2次顧問會議今日上午舉行，會後由共同召集人、宏碁創辦人施振榮以及台灣經濟研究院院長張建一受訪轉述。

張建一表示，在「均衡台灣」部分，目前規劃預算約6兆多，明年大概需要300多億元，但現在都卡在立法院，希望媒體盡量幫忙宣導，這對未來國家長遠發展確實非常重要，希望全民能夠督促立法院趕快通過總預算，讓國家在各個層面，不只是政治、經濟、環境等，都能永續發展。

張建一表示，希望立法院的各位委員能夠關心2300萬台灣人的民生經濟發展，特別是在「均衡台灣」的部分，「台灣雖然不大，但城鄉差距蠻嚴重的。」目前規劃了幾個部分，像是東部、中南部都有著力非常多的預算，但現在預算都卡在立法院，希望立委們能夠多去了解「均衡台灣」方案，盡快通過明年度的預算。

行政院發言人李慧芝則補充，關於「均衡台灣」相關經費，如果115年度總預算沒有通過的話，會受到影響的預算總共有326億元，包括東部「慢活城鄉」50億元、「南方新矽谷」128億元、「首都圈黃金廊帶」9.5億元、「低碳樂活離島」約0.6億元、「桃竹苗大矽谷」126億，這些都是新興預算或是新增項目，還是需要總預算通過，才有辦法讓這些計畫不受影響地如期完成。

