總預算卡關倒數6天 賴清德動怒痛批在野黨阻擋審查

總統賴清德提出的8年1.25兆元國防特別預算，至今已遭藍白兩黨在立法院程序委員會4度封殺，而明年度中央政府總預算案截至目前也都未排審。賴清德總統今（25）日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，罕見重砲開火，怒轟在野黨嘴上說支持國防預算，實際上卻用各種理由連交付審查都不願意。

賴清德總統罕見動怒。（圖／中天新聞）

賴清德在致詞中表示，國家正持續進步，不管是今天的第三航站有清楚完成期程跟目標，或是淡江大橋這類國際級建設，都顯示國家跟民間力量豐沛。他提到，馬英九總統時代雖然沒有達到633目標，至少每年還有2.8%經濟成長率，股市雖然沒有達到2萬點，但至少也有8000多點。蔡英文前總統任內，每年經濟成長率3.2%，去年經濟成長率5.31%，股市交給他的時候2萬3000多點。今年大家更努力，經濟成長率可望7.37%，股市最高到2萬8000多，台灣未來機會非常好。

話鋒一轉，賴清德話題轉向預算審查。他指出，中央政府總預算應該要迅速付委，今天是12月25日，距離12月31日只剩最後6天，憲法明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完，但現在連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。賴清德強調，如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展、人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？

立法院仍未審查總預算。（圖／資料照）

針對國防特別預算部分，賴清德直言，在野黨公開講支持國防預算，再用各種理由連交付審查都不願意，國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意？他說，這狀況下政黨競爭難免，但不可以犧牲國家利益，不可以犧牲人民利益，敬請立法院審慎，可以通過中央政府總預算，尤其國防特別預算也應該要審查。

賴清德強調，有什麼問題就審查，執政黨禁得起考驗，編的預算都有根據，都符合人民需要。國防預算也是根據國家自我保護的需求所編列，立法院認為不宜可以刪除或刪減，但不可以用各種理由卡在委員會，連排案都不願意。他特別用這機會請在野黨跟執政黨共同合作，盡快審議總預算跟國防特別預算。

