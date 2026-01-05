總預算卡關傳賴清德規劃下鄉宣講 鄭麗文轟：只想提早打選戰

前立法院長王金平（右），國民黨主席鄭麗文（左）。（國民黨提供）

今年度總預算至今仍在立院卡關，傳出賴清德總統與行政院長卓榮泰將親赴第一線下鄉談總預算卡關。對此，國民黨主席鄭麗文表示，賴總統現在擺明不想面對問題癥結，只想提早開打選戰；解鈴還需繫鈴人，問題癥結在賴清德心魔，雖是少數總統，仍可透過智慧來跟國會共商國是推動國政，而非任性耍賴。

鄭麗文5日率四名副主席拜訪前立法院長王金平並正式聘請王金平擔任最高顧問。被問及賴、卓將下鄉談總預算卡關，鄭麗文說，賴總統和卓榮泰畫錯重點，總預算之所以無法順利送立院，是因為賴卓不尊重國會三讀通過的法案，其中包括預算編列。

鄭麗文質疑，賴、卓如果真心關心國防力量，提高職業軍人待遇、警消福利，為何要遭到執政當局無情的拒絕？這對軍人士氣無疑是嚴重打擊，如何提振國軍士氣、期待國軍保家衛民，如果這點總統跟院長都做不到，又如何來審總預算？

鄭麗文認為，賴總統現在擺明不想面對問題癥結，只想提早開打選戰，透過民粹政治、非理性製造不必要的對立與憲政僵局，絕非國家之福。

鄭麗文表示，在野有最大的誠意，希望中華民國憲政順利運轉，但解鈴還需繫鈴人，問題癥結在賴清德心魔，雖是少數總統，仍可透過智慧來跟國會共商國是推動國政，而非任性耍賴，希望賴總統重新端正心態，做全民總統，而不是心心念念把在野黨當作假想敵，如果一直把在野當死敵，台灣如何團結對外，希望賴總統能夠三思。

