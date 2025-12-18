總預算卡關僵局無解 林楚茵細數影響政策

民進黨立委林楚茵今日表示，2026年就快到了，總預算卻被藍白卡在立法院之外，連審查都沒有，行政院說得很清楚，如果不審總預算。(本報資料照片)

朝野近期因《財劃法》、停砍公教人員年金修法、總預算案卡關，讓朝野關係再陷入僵局；民進黨立委林楚茵今日表示，2026年就快到了，總預算卻被藍白卡在立法院之外，連審查都沒有，行政院說得很清楚，如果不審總預算，很多新政策無法推動，攸關民生福利的預算也無法執行，「預算卡1天，新政策就停1天」，最後承擔代價的不是政黨，是台灣全體人民。

林楚茵直言，「藍白卡預算、人民先受害」，行政院說得很清楚，如果不審總預算，很多新政策無法推動，攸關民生福利的預算也無法執行，包括「TPASS通勤月票75億元」、「生育給付每胎補助10萬元42億元」、「健康台灣70億元」、「校舍補助與排水污水系統6億元」、「系統性治水147億元」、「AI新十大建設逾100億元」。

她說，通勤族等不到月票，年輕家庭等不到生育支持，健康醫療、社會照顧及公共建設全部原地踏步，預算卡一天，新政策就停一天，最後承擔代價的不是政黨，是台灣全體人民。

林楚茵強調，藍白預算不審，卻忙著運作亂台、自肥的法案，把國家重大預算晾在一旁。這不是監督，是拿人民利益當肉票，為所欲為。

