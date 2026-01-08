總預算卡關創憲政紀錄卓揆盼快審議 張啓楷喊話比照去年做法馬上就能審

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

今年度中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰今（8）日說，這是憲政史上首次進入新年度還沒有交付委員會審議的情況，喊話立法院盡快審議總預算。民眾黨立院黨團副總召張啓楷今天說，去年總預算也曾卡關，但只要照去年一樣，卓榮泰代表，跟三黨黨團三長決議、簽個名決定要解決兩大問題，只要政院同意且承諾，會馬上追加預算補齊，那馬上就可以審，他今天把歷史文件拿出來，可以看看去年成功的個案，依樣畫葫蘆。

針對卓榮泰的說法，張啓楷下午說，就再簽一個白紙黑字好了。卓榮泰代表跟三個黨團黨團三長簽個名，表示負責要解決這兩個大問題，然後好像上次協商完之後，隔天立法院的院會就做成決議了。

張啓楷稱，去年有成功的個案，去年的原因也一樣，去年是三個原因卡住了，那經過朝野協商，只要行政院同意而且承諾，馬上會追加預算會把它補齊，馬上就可以審，所以他鄭重呼籲，他今天把歷史文件拿出來了，請包括總統賴清德、行政院長卓榮泰，可以看看去年成功的個案，看看這個歷史文件，我們依樣畫葫蘆，預算馬上就可以審查了。

媒體問，會不會覺得卓榮泰今天還特別講了TPASS的部分，受影響的有103萬人，會不會覺得說用這種民生議題來逼迫在野黨要來審預算？對此，張啓楷說，事實上，今天講的這個理由不跟去年都是一樣嗎？去年時候有些民生法案都卡住了啊，那只要用去年的方式，今天卓榮泰的擔心都不是問題，只要趕快明確的這個承諾。

張啓楷說，「要嘛我們就坐下來，跟三黨的這個黨團一起坐下來談，那甚至你不跟我們談都沒有關係，行政院就趕快宣布就說這兩個問題我們是會解決的」，然後大家把它簽名簽好，那明天的立法院會馬上就可以解決了。



