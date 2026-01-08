總預算卡關創憲政紀錄？張啓楷打臉卓榮泰：比照去年做法就好

今年度中央政府總預算案陷入僵局，行政院長卓榮泰於今（8）日指出，這是憲政史上首度發生邁入新年度仍未交付委員會審議的情形，總計將影響高達2992億元的預算執行。對此，民眾黨團副總召張啓楷回應，只要比照去年模式進行政黨協商，或解決軍警消待遇問題，爭議即可迅速化解。

民眾黨立委張啓楷。（圖／張啓楷辦公室）

卓榮泰表示，總預算持續卡關不僅創下憲政紀錄，更直接衝擊包括台南市、屏東縣及嘉義縣等六個縣市的財務調度運作。他擔憂若情況持續惡化，相關縣市恐須透過舉債方式因應資金缺口，呼籲各界重視預算延宕帶來的實質影響。

針對行政院長的說法，張啓楷出示去年11月立法院朝野黨團與行政院達成共識的文件反擊。他指出，去年總預算案也曾面臨卡關，但最終因簽署該份歷史性文件而啟動審查。張啓楷質疑卓榮泰是否遺忘此事，強調只要沿用去年的成功模式，目前的僵局便能迎刃而解。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

張啓楷進一步回顧，去年預算案主要因原住民禁伐補償、健保點數及公糧收購等三項議題受阻。當時經過三黨黨鞭與行政院長協商並提出解決方案，在簽署文字協議後，立法院隔日即決議將總預算付委。他認為問題解決關鍵在於賴清德總統與卓榮泰的一念之間。

對於卓榮泰提及T-PASS等政策將影響103萬人權益，是否藉民生議題施壓在野黨，張啓楷認為這與去年的理由如出一轍。他表示，只要行政院明確承諾與三黨團黨鞭協商，或是宣布解決提高軍人待遇及警消退休金預算等兩項問題，院會最快隔天就能處理預算案。

