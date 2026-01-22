總預算卡關卓揆拋公開辯論 國民黨團提3長電視辯論

行政院長卓榮泰表示，「我要求就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論。」

2026年度總預算案朝野陷入僵局，行政院長卓榮泰拉高分貝、喊話公開辯論，向在野下戰帖，引發關注。但隨後態度轉變，行政院改口表示國會就是最大、最好的公開平台。

但在野表態願意接戰，國民黨團批評卓榮泰就是蔣幹裝呂布，要求舉辦三長電視辯論，由總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥交手卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵。

立法院國民黨團書記長羅智強回應，「至少你敢用這個假裝敢戰的姿態凸顯賴清德沒出席彈劾會，我要請賴清德總統，您要學學卓榮泰對不對，卓榮泰都敢站出來辯論，你連彈劾會都不出席，然後你也不敢跟在野黨辯論。」

國民黨團指出解鈴還需繫鈴人，造成朝野紛爭的幕後黑手就是總統賴清德。羅智強表示，除了三長辯論，也可促成國民黨主席鄭麗文跟賴清德辯論。

立法院民眾黨團總召黃國昌認為，「你所任命的行政院院長如果如此的沒有勇氣，如此的沒有擔當，連自己要求直接辯論，我們接招以後都可以縮回去的話，那賴清德總統是不是應該考慮親自上陣？」

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱指出，「這樣的一個政策辯論的最大的一個平台他們不使用，還說我們到外面去談，真的是放著自己該做的事情不做去找人家單挑，尤其是最喜歡釘辜支的這個黃國昌。」

針對在野叫陣卓榮泰、賴清德出面辯論，民進黨團反批藍白立委是跳樑小丑，只會卡預算、演戲和騙人民，要求回歸政策辯論讓總預算付委，行政院長能到最大的政策平台也就是國會進行說明。