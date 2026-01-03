總預算卡關卓榮泰喊話立院：快回歸正途

▲行政院長卓榮泰今天到台中，視察交通部航港局離岸風場船舶服務中心。（圖／行政院提供，2026.01.03）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰上午到台中視察交通部航港局離岸風場船舶服務中心，提及今年度總預算案至今未審，坦言「內心非常焦慮」。他指出全台各縣市有近500億補助款還沒著落，包括TPASS 2.0、4年1千億的縣市管河川整治工程，嚴重影響對人民的安全保障，忍不住喊話立法院「能夠回歸正途、辦一點對國家真正福國利民的事情」。

卓榮泰今（3）日到台中視察，致詞時指出新的一年將有好發展，昨天股票漲到29349點，是經濟的強心劑，介紹船舶服務中心時，強調每一年都會有進度、新計畫。接著他感慨地說，已經是1月3日，今年總預算還沒有審，「大家在這裡（看到我）面帶微笑，其實我心裡非常的焦慮」。

卓榮泰舉例說，交通部推動TPASS（行政院通勤月票），今年的2.0將對常客、熟客長程旅程做更多優惠，因此編75億預算拜託地方政府執行，以台中市為例，今年就有2.6億。他邊說邊看向台中市副市長黃國榮，指「現在我還沒有預算，台中市政府你們先欠著，等到立法院通過再如數補回，但不要跟我算利息啊！」

他接著說，4年1千億的縣市管河川整治工程，第1年在台中有4.27億，現在也不曉得要怎麼進行，如果不能在防汛期前完成，讓人民安全獲得保障，不知又要被怎麼批評。此外包括公共托育、無人載具產業發展計畫等超過4、5百億預算都還沒有著落。他希望立法院能夠回歸正途、辦一點對國家真正福國利民的事情，趕緊通過年度預算，讓行政、立法兩院良性溝通，各種建設順利展開。

