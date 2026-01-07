總預算卡關害TPASS恐停擺 綠營點名藍白立委：別再為難通勤族





中央政府總預算遭藍白把持的立法院卡關已逾130天，至今仍未進入審查，導致包括 TPASS 通勤月票在內的多項補助面臨斷炊風險。立法委員王義川、民進黨台北市議會黨團幹事長顏若芳、新北市議會黨團前總召張維倩、桃園市議會黨團總召李宗豪及基隆市議會黨團總召曾怡芳今（7）日召開「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會，呼籲藍白立委儘速審查總預算，勿因政治對抗犧牲通勤族權益。

王義川指出，近日國軍F-16飛行員執行任務引發關注，呼籲國人為飛行員及所有第一線單位加油。他強調，國防、交通與公共服務皆依賴預算正常運作，立法院長期卡關不僅影響民生，也對第一線人員造成壓力，藍白立委應以國家與人民為念，儘速讓總預算進入審查。

王義川進一步表示，TPASS政策由中央補貼票價差額，減輕通勤族負擔，但因總預算遲未審查，補助無法撥付，目前僅靠運輸業者先行墊付支撐，已承受財務壓力，若持續卡關，最終受害的仍是廣大通勤乘客。

顏若芳指出，TPASS第二階段屬新興計畫，必須仰賴總預算通過才能執行，通勤族權益掌握在立院多數藍白手中。她批評台北市長蔣萬安未積極要求所屬立委履行審查責任，無助於解決TPASS斷炊危機，呼籲藍白立委回到立院審預算，TPASS能不能PASS，就看藍白審不審預算。

張維倩表示，新北市通勤人口最多，TPASS若停擺，將增加家庭交通支出，對一般家庭是沉重負擔。她點名國民黨立委廖先翔、洪孟楷皆為交通委員會成員，卻未積極為通勤族發聲，並質疑市長侯友宜未正面回應預算卡關造成的影響。

李宗豪指出，桃園與雙北高度連動，TPASS是通勤族生活必需品，每月節省的交通費對小家庭意義重大。他呼籲桃園六位立委停止政治杯葛，儘速回到立法院審查預算，並要求市長張善政積極與立委溝通，讓預算早日過關。

曾怡芳表示，基隆通勤族高度仰賴台鐵與客運，TPASS若中斷，首當其衝的就是學生與上班族。她質疑立委林沛祥選前承諾改善通勤問題，如今卻未見實際行動，反而與同黨立委卡關總預算，呼籲其正視通勤族需求，要求藍白立委儘速完成審查。

