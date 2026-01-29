總預算卡關影響國旅補助 觀光署：再拖下去事倍功半

今年度總預算遲遲未在立法院審議，交通部觀光署長陳玉秀今天(29日)在立法院交通委員會中表示，本來4到6月推出的國旅補助將因此受影響，如果往後拖延恐怕效益將事倍功半。

今年度總預算卡關，對國旅恐怕也造成影響。交通部觀光署長陳玉秀29日在立法院交通委員會面對立委質詢時表示，觀光署規劃在今年4月到6月，國旅相對淡季時推出優惠補助，業界也都相當期待；本來預計總預算在去年底通過後，經過2個月準備期以及1個月宣傳期，在4月執行效益最好，但現在總預算沒過，往後拖延勢必影響相關效益。

陳玉秀：『(原音)勢必上一定會受到影響，因為我們準備期真的需要，最快都要1個半月時間，這牽涉到預算甚麼時候過，如果4月到6月無法執行的話，後面就會事倍功半，效益就會不如預期。』

民進黨立委李昆澤建議相關的籌備流程還是應該照常進行，一旦總預算順利通過後就能立刻實施，以幫助業者。

而對於總預算若一直卡關所造成的影響，交通部長陳世凱表示，過去就有的預算跟計劃，交通部都會持續進行，但若是新的如平日國旅優惠方案，就無法推動，因此他呼籲立法院盡快審總預算，否則包括TPASS在內的許多方案都將面臨困難。

另外最近有知名旅行社旅客資料外洩事件，立委認為將影響國內外旅遊對台灣旅遊的信任，觀光署表示，他們每年都會進行預防性的個資檢查，對於洩漏個資的旅行社也立即啟動調查。觀光署也積極輔導業者進行資安認證。

另外還有旅客投訴過年訂房被業者棄單，後來發現業者在別處高價出售同款房型，觀光署長陳玉秀則表示，民眾若遇到這種情況可以向該縣市消保官提出申訴，若查證屬實將可處定金3倍罰金。