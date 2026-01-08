總預算卡關影響金額高達2992億元 吳思瑤：成史上最混亂國會 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對立法院遲未審議中央政府總預算，民進黨政策會執行長吳思瑤與發言人吳崢今（8）日召開「立院本會期表現暨未審總預算影響民調」記者會指出，總預算長期遭擱置，已嚴重影響政府施政推動與國家整體發展，多項重大政策被迫停滯，衝擊層面涵蓋民生、產業與地方建設，呼籲立法院儘速完成總預算審議，避免國家持續空轉。

吳思瑤則表示，本屆立法院在預算會期卻未能正常審議總預算，反而持續陷入政治對立與政爭操作，已淪為史上最混亂、最荒謬的一屆國會。她指出，民調顯示，高達56.3%的民眾不滿意立法院整體表現，比例為滿意者的2.5倍，反映人民長期累積的不滿情緒。

吳思瑤指出，另有49.3%的民眾認為立法院只推動爭議性法案，卻卡住民生預算；更有66.9%的民眾反對立法院優先處理彈劾總統，卻不審明年度總預算，比例為支持彈劾者的3倍。她表示，即便在國民黨、民眾黨支持者及中間選民之中，多數也反對只進行政爭、不顧民生的作法。

吳思瑤強調，藍白長期不審預算，已影響上千億元民生支出，直接衝擊國防安全、治水防災、通勤交通與托育政策。她指出，預算就是民生，民意已經表達得非常清楚，呼籲藍白立委立即讓中央政府總預算及相關軍購預算排案審查，回應人民最基本的期待。

吳崢表示，根據行政院盤點，今年度中央政府總預算若持續未通過，原定推動的新興計畫以及既有政策的擴大方案將全面受阻，影響金額高達2992億元。他說，受影響項目涵蓋地方政府補助、河川治水與排水改善、人工智慧基礎建設、TPASS通勤月票、疫苗研發、生育補助加碼、公共托育設施以及體育賽事發展等多項政策，均與人民日常生活密切相關。

吳崢指出，民進黨最新民調顯示，有63%的民眾擔心防災韌性無法提升，超過六成憂心排水與河川整治進度，58.8%的民眾擔心公共托育補助受影響，52.2%的通勤族對TPASS政策感到不安。他強調，民意已清楚反映社會期待，立法院應儘速完成總預算審議，讓政府正常運作，避免政策持續停擺。

照片來源：民進黨

