總預算卡關影響TPASS？ 侯友宜：已編列相關預算

中央總預算卡關，有民眾擔憂行政院推出的TPASS通勤月票恐斷炊。對此，新北市長侯友宜今（7）日表示，新北今年已編列相關預算，會跟北基桃的其他縣市一起共同面對，市民的權益在大眾運輸，絕對不會受到影響，這才是最主要的方向。

侯友宜今於市政會議後受訪，侯友宜表示，立委把關預算是他的職責，執政黨也有責任去做好溝通、做好讓TPASS預算能夠順利通過。

侯友宜強調，新北已經做好準備，今年已經編列相關預算，會隨時讓預算通過以外，同時也會跟北基桃共同面對，市民的權益在大眾運輸，絕對不會受到影響，這才是最主要的方向。

