總預算卡關恐影響TPASS 北北基桃共識先代墊支付

刷卡進站，TPASS通勤月票受到廣大通勤族依賴，不過115年度中央政府總預算卡關，外界關注TPASS通勤月票恐怕斷炊，衝擊通勤族荷包，基北北桃四市交通首長12日上午齊聚討論因應對策，初步共識在中央補助款尚未到位時，由地方先行代墊支付。

台北市交通局長謝銘鴻表示，「它的補貼款是先用我們地方政府先行來代墊支付，若取消補助就通勤族可能會多花費900元。」

基隆市交通處長陳耀川指出，「基隆市政府我們有大概每天有11萬的通勤人口，自籌款的部分我們一定會全力支持這個TPASS。」

廣告 廣告

謝銘鴻初估代墊款項可到5月底、6月初，但仍要看運量變化；新北市交通局長鍾鳴時則表示，TPASS是重要民生政策，呼籲中央盡速明確決定挹注地方，將持續和中央相關單位聯繫。

新北市交通局長鍾鳴時說，「他明確的溝通只有告知我們，說這個剩餘款不得支用，然後這個過去產生的利息必須繳回。」

TPASS在過去2年屬於「專案」性質，但自115年度起改列為「新興常態預算」，依法規在預算未經立法院審議通過前，行政院無權動支。

北市交通局指出，基北北桃TPASS整體一年所需經費約63.55億元，中央補助款35.35億元、四市地方負擔款合計約為28.2億元。

台北市長蔣萬安說，「我想行政院還是必須要坐下來好好跟立法院溝通，台北市政府我們就是針對民眾，包括TPASS相關的權益以及服務，努力讓它持續不中斷。」

桃園市長張善政表示，「中央如果錢暫時不能撥過來的話，我們市府自己來墊付，這邊請我們的市民朋友絕對放心，不會有任何的影響跟中斷。」

基北北桃為緊密生活圈，四市有共識在中央補助款尚未到位時先行代墊支付，桃市府今年度已經編列6.2億元預算用於補助基北北桃定期票，也呼籲中央儘速確認預算，以確保政策穩定延續。