總預算卡關恐成癌友催命符 賴清德喊話立院：以民眾健康為念

健保癌症新藥基金上路將滿一周年。總統賴清德今（15）日出席癌症新藥基金週年感恩大會時表示，政策受惠人數約達1萬2300人，預計支出122億元，然而明年的基金可能因立法院總預算審查延宕而受影響，呼籲立法院早日通過預算，以保障國人醫療權益。

預算若未過 基金恐中斷衝擊病友

賴清德表示，政府對於癌症防治有完整的規劃，但若明年度的中央政府總預算沒有通過，包括由公務預算挹注的癌症新藥基金以及擴大癌症篩檢等計畫，將很有可能被延宕或中斷，廣大病友的健康權益勢必會受到衝擊與影響。期待各界發揮社會影響力，共同呼籲立法院以民眾的健康福祉為念，早日通過相關預算，以保障國人的醫療權益。

一年收載20項新藥、助萬人省122億

「癌症連續43年成為國人十大死因之首。」賴清德指出，癌症新藥基金啟動即將屆滿一年，成效已經顯現，截至今年十月為止，已收載20項新藥及16項擴增給付，受惠人數約達1萬2300人，預估支付將122億元。他強調，這項新藥基金利用平行審查制度加速納保給付，成功讓台灣的癌症用藥接軌國際指引，大幅降低病友的經濟負擔。

公務預算挹注百億 「用多少補多少」

為確保基金永續，賴清德說明，政府在上任第一年就編列預算，今年公務預算已挹注50億元到健保基金，明年度將再挹注50億元。後續將視財源及醫療需求狀況持續爭取預算挹注，保持專款經費在一定的水位，強調「用多少補多少」，民眾無需擔心癌症新藥基金的財源無法永續。此外，健保署也已公布第一季及第二季的專款使用情形，確保專款使用的公開透明。

廣告 廣告

除了新藥基金，預算未能通過也會衝擊其他造福民眾的癌症防治政策。賴清德也說，今年癌症篩檢經費已從28億元大幅擴增到68億元，擴大子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌及胃癌的篩檢對象與年齡範圍，今年一月到十月的篩檢服務人次已達479萬，比去年同期成長25.2%，目標是早期發現、早期治療。

此外，隨著癌症治療進入精準醫療階段。賴清德說，次世代基因定序NGS也已納入健保給付，預估受惠2萬人，旨在提升早期篩檢、精準治療的「癌症治療三箭」計畫，都仰賴中央政府總預算的通過才能持續推動，讓台灣在癌症防治的道路上可以走得更穩、更遠。

補位健保空窗期 讓病友「更快使用、更早治療」

台灣癌症基金會執行長張文震指出，癌症新藥基金源自總統賴清德所提出的「健康台灣」願景，其目標是讓病友可以「更快使用、更早治療」。該基金初期以50億元公務預算先行挹注，並於2025年起啟動癌症新藥暫時性支付專款，有效補位了全民健保尚未支付新藥的空窗期，為癌症患者爭取寶貴的治療時間。

助逾3千病友 減免百萬藥費

張文震說，截至8月1日，癌症新藥基金已收載11項癌症新藥，涵蓋肺癌、乳癌、大腸直腸癌、多發性骨髓瘤、淋巴瘤等重大癌別，成功讓3351組病友家庭受惠，平均每位病友每年減少了約117萬元的藥費負擔。

「謝謝總統，讓我覺得沒有被放棄。」張文震分享，這是一位病友對他說過的話，並且對一般民眾而言，這可能只是政策，但對正在與病魔對抗的病友，卻是一張「活下去的入場券」，這段話道出了政策落地後，病友最真實且深刻的感受。