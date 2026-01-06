總預算卡關恐礙TPASS 陳其邁盼立院體念苦的是人民

（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，恐影響TPASS補助。高雄市長陳其邁今天表示，總預算卡關，不只地方辛苦，更苦的是人民；希望立法院能以蒼生為念，高抬貴手儘速審查預算。

陳其邁今天上午在市政會議前接受媒體聯訪表示，六都均因總預算卡關，導致TPASS補助款項沒辦法下來；其實卡的不只有TPASS，很多重大建設，如捷運預算補助或治水、防洪等計畫性補助，都受到影響。

陳其邁說，總預算沒過，地方真的非常辛苦，而且苦的是人民，希望立法院以蒼生為念，政治意見不同、有不同角力是一回事，但攸關民生福祉部分，希望立法院可以高抬貴手儘速審查預算，這樣地方才能推動政務，不影響人民權益。

此外，民進黨高雄市長初選進入倒數階段，提名作業預定今年1月12日至17日進行初選民調，黨內參選人包括邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑4人。

陳其邁說，日前4名參選人在政見會表現都很不錯，並均提出對高雄未來發展的願景，初選就是應該比政策牛肉，讓市民了解未來擔任市長想做什麼及關心什麼；另外，在初選過程必須保持君子之爭，不僅贏得支持，也要贏得對手敬重。

陳其邁說，初選後馬上就是大選，民進黨必須團結一致，高雄此役的團結非常重要，期待4名參選人在初選結束後都能團結，為贏得大選及市民支持繼續努力。

另外，對於高雄市警察局長林炎田傳出可能北上，陳其邁說，這是從媒體上得知的訊息，但到目前為止，不管是內政部或警政署都沒有告知他相關訊息。

陳其邁並稱讚林炎田在高雄市表現稱職，為高雄治安日夜打拚，讓人很感動，他給予最大的肯定與祝福；警政一條鞭，中央會做最好的人事規劃。

行政院發言人李慧芝去年12月表示，TPASS政策影響通勤族每月平均98.2萬人次。（編輯：陳仁華）1150106