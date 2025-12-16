總預算卡關恐釀「運動部名存實亡」 民進黨團喊話在野三思

明年度中央政府總預算審查持續卡關，恐將嚴重影響新成立的運動部及相關新興政策推動。圖為運動部長李洋。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 明年度中央政府總預算審查持續卡關，至今仍未付委審查，恐將嚴重影響新成立的運動部及相關新興政策推動。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（16）日受訪示警，若總預算無法如期完成審議，運動部恐怕將「名存實亡」，這不僅是社會不願見到的結果，更是許多年輕世代無法接受的狀況。

鍾佳濱指出，運動部甫成立，其預算幾乎全數屬於新興計畫預算，若中央政府總預算持續卡關，相關政策將無法推動，運動部的實質功能勢必大受影響。他強調，這樣的結果，不只是影響單一部會，而是違背全民對運動政策發展的期待。

他進一步說明，目前已有包括新竹縣市、南投、嘉義等在內，共五個地方政府公開呼籲立法院，應儘速完成明年度中央政府總預算審查。原因在於，這些地方政府已完成明年地方預算的審議，而其中有相當多計畫，需仰賴中央政府新興計畫的經費配合。

鍾佳濱表示，若中央總預算無法如期通過，這些地方政府原本預期能獲得的中央資源挹注，將面臨落空風險，等同讓地方政府的既定規劃陷入空轉，也形同讓地方執政者承受不必要的壓力。

此外，鍾佳濱也提醒，明年度中央政府總預算中，編列高達2.65兆元的社會保險、社會安全及福利保障相關支出，其中相當多同樣屬於新興計畫。若預算未能通過，這些政策無法付諸實施，將直接影響廣大國民的權益。

鍾佳濱最後呼籲，握有國會多數的在野黨應審慎思考總預算卡關所帶來的連鎖衝擊，不僅不要與地方執政者「過不去」，更不應損及社會對社會保險、福利制度及各項公共政策的期待。

