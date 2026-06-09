總預算卡關憂影響整備 卓揆：大家都在擔心接下來的大雨
中央政府總預算審查持續延宕卡關，行政院長卓榮泰今（9）日下午前往新莊聯合辦公大樓視察時，特別針對預算議題發表看法。他直言，隨著汛期來臨，各界都在關注即將到來的強降雨與防災整備工作，「萬事莫如預算急」，若相關預備金及災害損失補助經費遲遲無法通過將無法使用，呼籲立法院在延會期間盡速完成總預算審查。
卓榮泰下午在民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧及立委吳秉叡陪同下，前往行政院新莊聯合辦公大樓訪視各進駐機關員工子女非營利幼兒園。活動開始前，媒體關注中央總預算尚未完成審議一事，卓榮泰也特別停下腳步接受聯訪說明。
卓榮泰表示，大家都在擔心接下來的大雨，早上他也到了氣象署，但是「萬事莫如預算急」，相關的預備金跟災損金，如果預算不能過的話，那到底要怎麼使用？
卓榮泰指出，當然希望大家都很平安、無事，也希望國會延會過程中，「萬事莫如預算」，趕快審完預算，還是希望能夠盡快的把預算盡速的審完，才是國會對人民最好的交代。
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