總預算卡關是否仿效美國政府關門？行政院：美國和台灣政府的制度不一樣

記者盧素梅／台北報導

行政院發言人李慧芝今（11）日主持行政院會會後記者會。（圖／行政院提供）

115年度總預算送立法院後，至今遲遲未付委審查，對此，行政院發言人李慧芝今（11）日在會後記者會表示，雖然明年度中央政府總預算可依今年的8成預算執行，但是減稅等福利，還有婚育宅等新政策都無法執行。至於行政院是否會像美國政府一樣關門，藉此向在野黨施壓，讓民眾了解財劃法與總預算被卡的影響？李慧芝則表示，美國政府跟台灣政府的制度不一樣。

對於明年度總預算至今未付委審查，是否會造成什麼影響？李慧芝在院會後記者會上表示，包括4年1000億治水預算等整體新興計畫部分，都是會受到影響，其他目前還在持續盤整中，但在今年8月報告中央政府總預算內容時，有提出減稅減負擔、健康台灣、均衡台灣、打詐、婚育宅、0到6歲國家養2.0等，都是政策亮點，希望明年可以順利接續展開。



李慧芝並表示，今天是12月11日，距離年度結算只剩下20天，總預算已經送到立法院4個月了，也希望立法院儘速審議，才能讓國家發展跟公共建設可以持續接軌。



有媒體詢問，行政院是否會像美國政府一樣關門，藉此向在野黨施壓，讓民眾了解財劃法與總預算被卡的影響？李慧芝表示，美國政府跟台灣政府的制度不一樣，美國的行政部門如果沒有經過預算授權的話，是沒有辦法支出。但我國按照《預算法》，預算沒有辦法在法定期限內完成審議的狀況下，是可以動之前年度的必要經費。



李慧芝也再次呼籲，立法院要儘速審議明年度的中央政府總預算，以及院版《財劃法》，這才是讓國家財政長治久安的方法。

至於財劃法是否「副署、公布但不執行」？李慧芝重申，政府一貫立場就是要維護憲法，如果要執行會造成公務員違反公債法的再修惡版的財劃法，會造成政府違法，造成政府違法的財劃法，我們無法執行。「行政院與財政部一定會依法行政，院長會做出最後決定，政府不會違法違憲」。

