總預算卡關會讓TPASS掛了？ 蔣萬安：努力確保福利不中斷

行政院長卓榮泰日前在地方行程講話時提到，因為今年度總預算未審完，交通部推動的「TPASS」通勤月票政策將難維持下去。對此，台北市長蔣萬安今（5日）強調，「台北市一定會努力確保市民權益，讓服務不中斷。」

台北市長蔣萬安。（中天新聞）

由於今年中央政府總預算案卡關，中央「TPASS」基北北桃通勤月票將受衝擊。另方面，台北市交通局也證實，每2天要撥款一次補助款給運輸業者，今年中央補助款未撥入，只能先用去年剩餘預算撥付，預估只能撐到1月底。

蔣萬安今早赴大同區行政中心與里長座談，對於北北基桃「TPASS1200」是否可能到1月底就停？蔣萬安說，還是很希望行政院與立法院好好來溝通，「台北市一定會努力確保市民權益，讓服務不中斷。」

行政院長卓榮泰日前到台中出席航港局的相關活動時，曾公開向出席的台中市副市長黃國榮表明，希望台中市政府先「墊錢」，等總預算通過、錢到位，再補足台中市推動的「TPASS」補助。

除了「TPASS」基北北桃通勤月票將受衝擊，另兩大都會生活圈中彰投苗、南高屏也有此政策實施。

此外，還逐步擴及桃竹竹苗、北宜、花蓮、台東、雲林、大嘉義、澎湖等區域，適用於生活圈內的捷運、輕軌、臺鐵、公車、公路客運及公共自行車等運具，但各生活圈方案與細節（如票價、適用運具、搭乘範圍）略有不同，須依各縣市公告為準。

