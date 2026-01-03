總預算卡關有解？張啓楷促政院追加預算 依法編列軍人加薪

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，115年度總預算卡關並非無解，只要行政院依法追加或重編預算、落實軍人加薪，朝野即可化解僵局，（圖／周志龍攝）

民眾黨創黨主席柯文哲昨日前往立法院拜會民進黨立院黨團，請託支持《人工生殖法》修法，綠營則回應，藍白須先啟動115年度中央政府總預算審查作為前提。對此，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今（3）日表示，民進黨政府不應意氣用事，過往已有成功協商的先例，只要透過追加或重編預算，依法編列軍人加薪，總預算僵局即可迎刃而解。

115年度中央政府總預算案於去年8月由行政院通過並送交立法院，至今已超過4個月，卻仍未付委審查，依《預算法》規定，若總預算未完成審議，僅能沿用前一年度預算，不利政府正常運作，也影響基層權益。

行政院8月將115年度總預算送至立法院審議，但是4個月過去，國會仍未交付委員會展開審查。（示意圖／周志龍攝）

面對當前朝野僵局與總預算案卡關等問題，張啓楷表示，去年總預算同樣曾經卡關，關鍵在於《原住民保留地禁伐補償條例》等相關法案通過後，行政院未依法編列經費，導致執行受阻；但最終仍透過朝野協商化解爭議，成功補編預算，證明問題並非無解。

「去年可以解決，今年也一定可以。」張啓楷強調，現階段只要行政院依照立法院三讀結果，針對軍人加薪依法編列經費，並儘速以追加預算或重編預算方式送交立法院審議，總預算卡關問題即可立即化解。他呼籲民進黨政府切勿意氣用事，只要願意坐下來談，總預算很快就能順利推進。

