總預算卡關未展開審查 鍾佳濱批在野：要馬兒跑卻不給吃草

115年度中央政府總預算至今仍未交付立法院各委員會審查，民進黨立委鍾佳濱批評在野黨杯葛程序，恐影響政策推動與基層人員保障。（圖／CTWANT攝影組）

行政院去年8月將115年度中央政府總預算送交立法院審議，但至今已超過5個月，仍未交付各委員會進行實質審查，引發執政黨不滿。民進黨立委鍾佳濱今（5）日指出，在野黨長期杯葛程序，導致總預算卡關，恐影響多項政策推動，直言這種作法是「要馬兒跑，卻不給馬兒吃草」。

翻閱115年度中央政府總預算，隸屬海委會的下屬機關海洋保育署，增列「污染防治潔淨計畫」經費1億54萬6千元；海巡署則新增編列「軍職人員團體意外保險」及「海巡艦艇碼頭強化計畫」等項目。依《預算法》規定，若總預算未能完成審議，政府僅能沿用前年度既定預算，新興資本支出及新增計畫則須待預算案完成審議後始得動支；主計總處亦示警，預算遲未交付恐衝擊多項政策推行。

廣告 廣告

鍾佳濱示警，目前中央政府總預算尚未交付各委員會進行審查，若上述新增計畫未能依法取得預算，恐導致相關政策延遲，甚至影響海洋環境治理與污染防治的整體量能。

此外，他也提到，海巡人員在近期中共對台軍演期間展現高度專業與英勇表現，海巡署增列相關預算正是為了強化第一線人員的安全保障，並汰換老舊設備與劣化管線，避免因漏電、過載等問題造成風險。他直言，在野黨團若口口聲聲關心國家安全，卻不願給予基層必要資源，「要馬兒好，卻不給馬兒吃草」，又如何要求第一線人員為國家承擔守護安全的重責大任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不是性愛畫面最噁！律師被腥夫「這照片」毀三觀：已把對方放進生活裡

被男友騙去柬埔寨！女網紅骨折流落街頭 「正妹變瘋癲大媽」超驚人

最低時薪調漲至196元！手搖飲老闆嘆「一天賺不到人事成本」：多賤才會開店