總預算卡關民進黨下鄉宣講？ 洪孟楷開轟「複製32:0大罷免模式」

藍委洪孟楷批評民進黨政府，又要開始複製去年大罷免模式。（圖：張柏仲攝）

今年度中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰更批評總預算案送進立法院逾4個月，這是憲政史上首次進入新年度，還沒有交付委員會審議的情況。如今傳出民進黨將透過「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」，包含下鄉宣講等方式聚集人心。國民黨立委洪孟楷今天（9日）在立院國是論壇開轟，「又要複製32:0的大罷免模式！」

洪孟楷表示中華民國是法治國家，在野黨只是要求行政部門依照法令規定做事，現在賴總統跟卓榮泰就是想要複製去年大罷免的模式，利用下鄉宣講的方式，製造朝野對立。

洪孟楷重申，依照總預算法相關規定，其實很多新興計畫，只要立法院通過許可，都可以先行動支。國民黨團也會很負責任地整理相關民生議題法案，呼籲執政黨不要口口聲聲在乎人民，但實際上卻反對在野黨提出的提案。