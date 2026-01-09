總預算卡關立院! 卓榮泰承諾鍾東錦"苗栗補助不會少給"

民視新聞／綜合報導

行政院長卓榮泰到苗栗醫院，視察急重症醫療大樓擴建工程計畫，苗栗縣長鍾東錦抓緊時機，反映醫療資源不足的問題，卓榮泰回應，選在上任第六百天，來到苗栗，就是為了落實總統，健康台灣、均衡台灣的政策，雖然中央政府總預算卡關，但該給地方的補助絕對不會少給！

行政院長卓榮泰、衛福部政務次長林靜儀，下鄉來到苗栗，視察部立苗栗醫院急重症醫療大樓，擴建工程規劃，仔細聆聽院方簡報，落實總統健康台灣的理念。

行政院長卓榮泰：「賴總統一直以健康台灣，當作他整個治國理念的出發點，所以我就選定我們到一個，最需要發動我們均衡台灣，健康台灣這個理念一個地方，來當作我們六百天的一個出發。」

苗栗縣長鍾東錦：「苗栗的醫療資源老實說是長期，為我們縣民所詬病，大家都在罵說我們的醫療資源，真的非常的不足，今天院長來了，我相信就是看到希望，中央的執政，真的是不分顏色不分黨派，哪裡有需要就往哪裡走。」





總預算仍卡關立院！ 卓榮泰承諾鍾東錦 「苗栗補助不會少給」

院方向行政院長卓榮泰報告醫療大樓工程規畫情形。（圖／民視新聞）









苗栗縣大家長鍾東錦，致詞時大讚中央執政不分顏色，困擾鄉親已久的醫療問題，總算看到一絲希望，然而地方建設可不只醫療這一塊，交通、水利等建設處處都要用錢。

行政院長卓榮泰：「財政收支劃分法，在今年度實施的過程當中，我們礙於總總的限制，必須做一些調配，我們給地方的補助，今年絕對不會少於去年，中央在今年補助給苗栗縣的，會有288億元。」

115年度中央政府總預算案，送進立法院超過四個月，至今仍未審議通過，影響將近三千億元的預算，但卓揆仍承諾，該給苗栗的絕對不會少給。

行政院長卓榮泰：「做這麼多的醫療交通水利，跟其他的公共建設，為的就是襯托起桃竹苗大矽谷。」





苗栗縣長鍾東錦抓緊機會，跟卓院長咬耳朵，爭取地方建設。（圖／民視新聞）









中央立下長遠目標，打造桃竹苗大矽谷，也希望地方與中央密切合作，帶動產業發展也提升民眾生活品質！





