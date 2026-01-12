總預算卡關藍營擬先放行TPASS 侯友宜：有助朝野和諧

針對中央總預算案卡關，藍營擬先放行TPASS等預算，新北市長侯友宜表示，此方式讓民眾的權益不受損，對朝野和諧也有幫助。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕今年中央總預算案仍卡關立法院，連帶影響地方政府補助，傳出國民黨可能先放行TPASS、生育補助等新興計畫。對此，新北市長侯友宜今天表示，民生議題先行，民眾的權益不會受損，對朝野和諧也有幫助。

侯友宜今天出席「新北都更處15週年慶暨住都中心5週年─築安全，續共好」展覽開幕式，媒體詢問，中央總預算案卡關，藍營可能先放行TPASS等預算，北北基桃今天也開會商討TPASS恐斷炊的後續因應作法。

侯友宜表示，這段時間總預算審查碰上一些困難跟挑戰，朝野之間本來就是要溝通、協調，他樂見在野黨提出有關民生議題先行的方式，這不但讓民眾關心的權益不會受損以外，他相信對朝野之間和諧也有一定的協助，希望一步一步走下去，讓民生議題和民眾關心的議題都能夠順利完成，這是大家的期待。

