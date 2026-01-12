總預算卡關藍白會商TPASS解套 蔣萬安盼兩院溝通 基北北桃有短期代墊備案

立法院暫緩審議今年度總預算案，連帶衝擊TPASS是否斷炊爭議，藍白會商解套中。（圖片來源／台北市政府）

立法院暫緩審議今年度總預算案，連帶衝擊TPASS是否斷炊爭議，基隆、台北、新北，桃園4市交通局處首長今（12）日於台北市公運處緊急會商，達成會延續這項重大政策的共識。

台北市長蔣萬安今天表示，地方政府當然會全力持續TPASS服務，但希望行政院好好與立法院溝通中央政府總預算案，尤其軍警消權益應依法編定預算案，還是要好好談、溝通。

根據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS2.0常客方案每月約37.9萬人次。

至於台北市政府交通局統計，TPASS「基北北桃都會通」去年12月販售約61.6萬張，全年平均每月販售約55萬張。

張善政：絕不讓TPASS中斷，藍營擬先放行新增計畫

蔣萬安是在台北士林區出席「115年度市長與里長有約」，接受聯訪時表示，軍警消相關權益，行政院是否應依法編定預算案，才能在立法院順利付委，行政院還是必須要坐下來，好好跟立法院溝通，北市府就是努力讓包括TPASS相關權益及服務持續。

桃園市長張善政則表示，已在桃園市政府內部會議宣達，絕對不能讓TPASS中斷，如果中央政府補助款暫時不能撥補，桃市府將先墊付，讓TPASS繼續服務市民。

桃園市政府指出，桃園有兩種定期票，基北北桃定期票今年度預算新台幣13.69億元，中央補助7.49億元、地方負擔6.2億元；桃竹竹苗定期票今年度預算0.95億元，中央補助0.6億元、地方負擔0.35億元。

總預算案持續卡關，立法院傳出，國民黨團有意依照預算法第54條，即總預算案如不能依期限完成的補救辦法規定，抽出部分新興資本支出及新增計畫付委審查，以優先解決TPASS、河川改善計畫、生育給付等民生重大政策。

羅智強批行政院未提案，地方如代墊最多撐到6月

國民黨團書記長羅智強指出，總預算案延宕，罪魁禍首是總統賴清德，藍白兩黨已經針對新興計畫、新增項目有急迫性的預算，會商研究如何找出方式處理、解決，只要溝通完成，會有一致行動。

羅智強並強調，只要對軍人、警消、公教有柔軟的心，按照立法院通過的法律編列預算，總預算案就能審查，也就沒有民進黨所說的預算問題，卡住總預算案的是賴總統。

羅智強並表示，按照預算法規定，新興、急迫的預算，行政院本來就可以提案請立法院通過同意動支，「行政院到現在提案了沒有？」，如果民進黨真那麼關心這些預算，就按照預算法跟立法院提案，但這些民進黨都沒做。

而基北北桃經會商後主張，TPASS屬於中央和地方政府共同重大政策，應該以民眾福祉優先為考量，補貼款可用地方政府來代為籌資代墊。

但地方如果代墊有限，初估可以撐到5月底或6月初，但得看運量多少而定，但相信行政院和立法院會討論出短期方案。

