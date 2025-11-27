總預算卡關衝擊長照3.0 呂建德：藍白慎思後果

（中央社記者陳婕翎台北27日電）115年度總預算在立法院卡關，衛福部次長呂建德今天說，杯葛預算恐妨礙長照3.0上路，包括提高機構住民補助至18萬元、替照顧者分擔重負的美意通通會消失，呼籲藍白立委慎思。

立法院程序委員會25日將行政院版財劃法修正草案暫緩列案，行政院近期呼籲立法院正面審議行政院版財劃法，並儘速通過中央政府總預算，政府明年才能全力衝刺。健康台灣推動委員會第6次委員會議會後記者會有媒體提問，衛福部是否擔心總預算卡關影響長照3.0上路。

呂建德指出，台灣經濟成長從前總統蔡英文任內至今，平均每年都有至少3.8%成長率，今年平均成長率甚至可能超過6%，整體經濟大幅擴增，也帶動政府稅收增加。長照預算從前總統馬英九時期的新台幣49.5億元，一路提升到前總統蔡英文時期的827億元，明年更將提升到1100億元。

呂建德表示，雖然政府有充足財源，但立法院在野黨持續不審預算、杯葛預算，明年長照3.0的8大新興計畫將無法如期上路，其中有許多是民眾關心的重要新制，如適度提高機構住民補助、將中重度失能者補助由每人每年12萬元逐步調升至18萬元等。

呂建德提到，長照3.0核心是將醫療與長照緊密結合，其中加速出院後長照銜接，目標是2026年達到「2天內完成」，2030年做到「第0天接住」，還有新增居家智慧科技輔具租賃、獎勵日照及住宿機構導入智慧照顧科技等，若明年度預算無法通過，這些新制將全部卡關。

呂建德表示，政府原本希望透過長照3.0的推動，替長輩與照顧者大幅減輕沉重負擔，讓需要協助的家庭都能獲得更即時、完善的支持。若預算持續遭到杯葛，這些美意將完全付諸東流，他呼籲藍白兩黨立委務必審慎思考杯葛預算所造成的實質後果。（編輯：張雅淨）1141127