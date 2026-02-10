總預算卡關衝擊「國旅補助」上路 陳世凱籲立院盡快通過預算

為刺激平日國旅，觀光署規劃「平日國旅5大補助方案」，然而預算面臨卡關風險；對此，交通部長陳世凱呼籲，立法院能夠儘速來通過新的預算。(記者黃宜靜攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕為刺激平日國旅，觀光署規劃「平日國旅5大補助方案」，包括生日住宿優惠、平日住宿補助最高2晚抵2000元等，原定目標是4月1日上路。然而預算面臨卡關風險，交通部長陳世凱呼籲立法院能夠儘速通過新預算，「我相信是很多民眾很期待的。」

交通部今天舉辦「2026交通部新春記者會」，會前陳世凱接受聯訪時表示，國旅或國際旅客持續上升中，其中來台國際旅客人次連續3年成長，前年成長100多萬、去年成長幾十萬；至於國旅情形，他表示，近年國旅住房率持續提升，去年國旅人次達到2.2億人次，超越了過往幾年，因此希望可持續調整品質，讓國人、國際旅客在台旅遊時，享受更好的品質，旅遊業也能創造更高的產值。

至於國旅補助、對外行銷預算會因為立院預算卡關而延期？陳世凱回應，他相信相當多國人期待雙軸驅動，包括：吸引國際旅客的宣傳預算，以及國旅補助等，因此期待、也呼籲立法院能夠儘速通過預算。

