總預算卡關衝擊AI佈局！蔡易餘憂「無人機計畫」停擺：藍白逕付二讀架空委員會

立法院總預算審查持續卡關，連「付委討論」機會都沒有。立委蔡易餘警告，台灣重要的AI戰略產業、無人機計畫及矽光子技術預算全面停擺，韓國AI佈局極快，台灣若拖到4、5月才通過預算，今年等於過了一半，恐失去競爭優勢。

新興計畫全面癱瘓 國防科技預算動彈不得

蔡易餘接受黃暐瀚專訪指出，總預算遲遲無法付委討論，導致所有新興預算無法執行，只能沿用去年計畫。「比如說像現在很重要的無人機的計畫、矽光子（涉及AI佈局）的一些新興計劃，到目前都沒辦法執行。」

他強調，在AI趨勢下各國都在求快，對手韓國佈局速度極快，「我們台灣怎麼可以在這一塊慢了呢？」若總預算拖到4月或5月才過，「今年就過一半」，將嚴重影響國家競爭力。

藍白濫用「逕付二讀」 委員會審查形同虛設

蔡易餘痛批，藍白陣營頻繁使用「逕付二讀」程序，實質架空委員會審議功能。他對比過去民進黨執政時期：「基本上我們在很多法案還是會在委員會討論，會有那種要快速表決過的，通常都是有爭議的。」

「可是你看這一次，很多法案連付委都沒辦法，直接逕付二讀，完全架空了委員會中心主義。」蔡易餘表示，雖然知道表決會輸，但至少應該讓少數黨在委員會表示意見，「透過表示意見，可以讓更多國人知道這些法案影響的層面是什麼。」

最後一天強推爭議法案 搶在新國會前過關

蔡易餘透露，30日立法院會期最後一天，藍白陣營將強推三大極具爭議的法案，包括：

黨產條例修正草案

衛星廣播電視法修正案 （涉及中天電視台）

立院組織法修正草案（助理費相關）

他分析，這些法案都採「逕付二讀」，完全沒經過委員會討論就要三讀。「為什麼在1月30號？因為2月1日後整個立法院生態要改變了。」

民眾黨6席換人 藍營搶搭「黃國昌末班車」

蔡易餘指出，新會期最大轉變是民眾黨有6席立委將更換（黃國昌離開，劉書賓、陳昭姿留下）。新上任的6位立委風格如何，目前無法判斷。

「國民黨可能覺得會有變數，今天他們最穩，因為知道黃國昌一定會全力支持他們。」蔡易餘分析，藍營趁著擁有穩定的62票優勢，「今天就是覺得反正能過的目標就要給過。」

綠白合有契機？蔡易餘：不排除溝通但有底線

展望2月1日新國會，蔡易餘表示不排除與民眾黨在特定法案上溝通合作。「能溝通的部分、能合作的部分，就法案上真的當然是不用排除。」

他提到，若撇開國會擴權、選罷法、憲訴法、財劃法等歧見過大的議題，針對總預算、特別預算、國防架構等，「民進黨還是要尋求跟白營來溝通，至少讓總預算可以付委討論。」

但對於柯文哲拋出以「人工生殖法」交換軍購與總預算的說法，蔡易餘認為，「人工生殖法也是很需要被好好廣泛討論，不能說你要過就過的法案。我們雖然對很多議題很急，但也不能在每個法案就隨便放行。」

國會少數困境：「每次舉手都輸」

談到民進黨立委在國會的處境，蔡易餘坦言「有時候多的是無奈」。他指出，這是他第三任立委，前兩任民進黨都是國會多數，「這個會期完全跟之前八年不一樣，什麼法案、什麼預算、什麼案通通都輸。」

「明明是對的法案，可是沒辦法被討論，連討論都沒有。」蔡易餘強調，過去民進黨執政時，即使過半也會在委員會討論，「逕付二讀」通常只用於爭議性太高、無法坐下來談的案件，如黨產條例、年金改革等。

「縱使知道表決會輸，我們希望這些法案至少在委員會讓我們表示意見。」蔡易餘表示，透過委員會討論，才能讓國人了解法案影響層面，而非被「很輕率地就逕付二讀，然後馬上三讀過關」。