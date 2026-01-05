總預算卡關衝擊GDP？綠委憂恐下修2個百分點 促主計總處重估變數

主計長陳淑姿立法院財委會備詢。資料照



邁入新的一年，115年度中央政府總預算案至今仍未進入立法院審議階段，引發外界對經濟成長動能的憂慮。民進黨立委郭國文今（1/5）日在質詢時質疑，政府支出不僅是公共建設的重要引擎，更牽動內需消費，若預算審查持續延宕，恐重創今年度的經濟成長率，並質疑預估值3.54%過於樂觀；主計長陳淑姿回應，在檢討114年GDP成長，也會同步修正115年度。

立法院財政委員會邀請行政院主計總處主計長陳淑姿等相關部會就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。民進黨立委郭國文關切，根據主計總處初步預估，今年GDP將達到3.54%，且人均GDP更可望突破4萬美元，但該評估並未納入「預算未通過」的風險變數。

主計長陳淑姿回應，目前初步評估受阻的政府投資部分約100億元，而每新台幣100億元變動，就會影響經濟成長率0.05個百分點。對GDP的直接影響僅約0.05個百分點，加上消費性影響約0.03個百分點，中央政府總預算若未通過，對GDP有影響，但要看整體情形，評估下修因素非常多。

郭國文認為，主計總處應該要將變數進行重新評估，若以新台幣1000億元來估算，影響GDP約0.5個百分點的比例來計算，有4500億元的預算無法如期執行，對經濟成長率的衝擊恐高達2%，要求主計總處應將預算卡關列為「下修因素」重新精算，不應該忽視公共支出縮減引發的連鎖反應。

除了總預算外，郭國文也針對《財政收支劃分法》修正案提出質疑，他質疑，依照立法院三讀通過的版本，未來將有4165億元預算下放地方政府，勢必導致「財權影響事權」，然而中央與地方的事權分工並未具體化，追問哪些法律與規則需要配套修改？

不過，主計長陳淑姿回應，115年中央政府總預算補助地方的「一般性補助款」總額約2501億元，若財劃法新制上路，未來傾向將部分業務回歸地方辦理，並相應刪減中央對地方的補助，目前「尚無立即修法之必要」，但召開國民所得統計評審會時，在檢討114年度GDP的同時，也會修正115年度。

