總預算卡關衝擊TPASS！北北基桃1/12開會商議 網諷：找自家立委就好

[Newtalk新聞] 受到立法院總預算案卡關影響，中央TPASS補助款尚未撥入，目前經費可能只能用到1月底。對此，北北基桃市府宣布將在12日開會商討對策，但很多網友認為市府搞錯方向，「你們請自家立委排審總預算，不就好了嗎？」，狠酸「每個人戲份都很足」。

今年度中央政府總預算案，尚未進入立法院審議階段，導致補助無法撥款牽連甚廣，嚴重影響到TPASS定期票的正常運作，連資源最多的台北市也在苦撐。根據台北交通局資料顯示，基北北桃TPASS去年補助合計63億元，平均一個月用掉5億元，目前結餘仍有7億元，可能只能供應到月底，將影響上百萬通勤族。

對此，台北市長蔣萬安昨日上午出席「115年度市長與里長有約－大同區」會議時表示，台北市府還是很希望行政院好好與立法院溝通，一定努力確保市民權益，不讓服務中斷。事後基隆、台北、新北及桃園4個縣市宣布，1月12日開會商討因應作為。

不過這個做法讓很多網友市府認為搞錯方向，「TPASS通勤月票的補助即將停擺！北北基桃四位市長急著碰面討論。其實啊！蔣萬安、侯友宜、張善政、謝國樑你們請自家立委排審總預算，不就好了嗎？演什麼啦！」、「請這四位市長找自家立委就好了啊，補助停擺不就是他們卡住不審預算」、「每個人戲份都很足，做事不難，什麼都賴給民進黨就好」。

