總預算卡關衝擊TPASS！北北基桃12日共商 吳思瑤給蔣萬安「最快解方」

記者劉秀敏／台北報導

今年度中央政府總預算在藍白聯手杯葛下，至今仍未付委審查，各界關注對TPASS補助的影響，基北北桃本月12日將就此議題開會討論。對此，民進黨立委吳思瑤今（6）日受訪直言，蔣萬安要解決TPASS的問題，最快、最好的方法，就是拿起電話，遊說、動員國民黨自家立委，不用等到12日大費周章、捨近求遠開會，今天中午的程序委員會，就可以讓總預算的僵局獲得解套，「蔣萬安應當選擇便利的、正確的、智慧的做法。」

中央政府總預算卡關，攸關百萬通勤族的TPASS也受到影響，由於中央補助款無法撥入，台北市是先用去年剩餘預算支應，估計僅能撐到本月底。蔣萬安近日受訪指出，還是希望行政院能好好跟立法院溝通，市府會努力確保市民權益，讓服務不中斷；台北市交通局則表示，基北北桃四縣市預計於12日召開「基北北桃公共運輸發展平台工作小組會議」討論財務調度與維持方式。

吳思瑤受訪表示，今天又是禮拜二，國家政府總預算能不能在今天的程序委員會順利付委？還是讓藍白持續阻卻在門外？大家可以持續觀察。TPASS攸關全台灣98萬通勤族的權益，在北北基桃的通勤族更佔了TPASS使用者近一半，北北基桃的縣市首長12號要開會，討論在中央政府總預算未審查前，是否地方政府或運輸業者要墊付、要如何解套。

吳思瑤也向蔣萬安喊話，TPASS若斷炊，台北市的通勤族絕對是影響最大的族群，台北市也絕對受衝擊最大。其實不用等到12日北北基桃縣市首長會議，只要在今天中午，蔣萬安能夠發揮他的影響力，請國民黨的立委支持讓總預算付委審查，讓TPASS預算能夠順利通過，那大家就不需要白忙一場。

吳思瑤直言，蔣萬安要解決TPASS的問題，最快、最好的方法，就是拿起電話，遊說、動員國民黨自家立委，「尤其台北市8席立委當中，就有5席是國民黨籍」，不用等到12日大費周章、捨近求遠開會，今天中午的程序委員會，就可以讓總預算的僵局獲得解套，「蔣萬安應當選擇便利的、正確的、智慧的做法。」

