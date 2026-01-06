總預算卡關衝擊TPASS 屏東自籌款預估可撐1個月

屏東縣政府6日表示，立法院未通過中央政府總預算，嚴重影響中央與地方政府施政，也影響廣大TPASS通勤族權益，屏縣府自籌款預估暫可支撐1個月。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

今年度中央總預算至今仍在立法院卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機，對此，屏東縣政府6日表示，立法院未通過中央政府總預算，嚴重影響中央與地方政府施政，也影響廣大TPASS通勤族權益，屏縣府自籌款預估暫可支撐1個月。

屏縣府表示，屏東縣目前有屏東境內299、399及南高屏999等3個定期票方案，其中「299方案」使用中票數為2935筆、「399方案」使用中票數為2126筆、「999方案」使用中票數為1萬7688筆，總計票數2萬2469筆，每年所需經費達1.2億元，當中中央補助約1億8百萬多元，縣負擔款約1千2百萬多元，所以有超過8成經費仰賴中央補助。

縣府進一步指出，基於保障民眾通勤、通學、就業的日常需求，目前初步規畫先以去年度剩餘款撥付各運具業者，並採優先撥付給在地公共運輸業者為主，若中央115年預算無法即時通過，屏縣府自籌款預估暫可支撐1個月左右，所以期望中央預算審議作業能儘快通過，讓便民通行的政策能延續不斷。

