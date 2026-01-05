總預算卡關誰之過？ 民進黨反擊鄭麗文：藍白「政治操作」凌駕民生

民進黨發言人吳崢。（本刊資料照）

朝野針對 115 年度中央政府總預算案持續僵持，國民黨主席鄭麗文日前將責任歸咎於總統賴清德，指控政府不尊重國會三讀法案。對此，民進黨發言人吳崢今（5日）強力回擊，直指總預算遲未排審的「元凶」正是藍白掌控的立法院，更酸鄭麗文可能脫離國會太久，不清楚預算延宕是因為藍白忙著搞「違憲政爭」。

預算審議淪政治肉票？吳崢：藍白忙著修「挺貪污五法」

針對預算案進度，吳崢指出，行政院早在去年8月底就依法將總預算送交立法院，但至今仍被藍白陣營杯葛無法進入排審。他痛批，國民黨與民眾黨在傅崐萁主導下，政治操作不斷，將重心放在有違憲之虞的法案：

修法爭議： 惡修《財劃法》、《憲法訴訟法》。

政爭法案： 提出所謂的「挺貪污五法」。

民生延宕： 以政治目的凌駕國家建設與民生預算。

國軍加薪淪口水戰？綠營：馬英九任內才加薪 1 次

對於國民黨不斷炒作的國軍加薪議題，吳崢火力全開進行數據對比。他強調，賴清德總統去年4月就已為志願役加薪，加計蔡英文總統任內，民進黨執政9年多來已為軍公教調薪4次。

廣告 廣告

「馬英九總統任內僅加薪1次，國民黨現在卻拿加薪當藉口！」吳崢說明，行政院長卓榮泰已表態，只要在野黨提出的加碼法案經憲法法庭判決合憲，政府絕對如實編列預算。他斥責國民黨持續造謠，只是為了杯葛預算找藉口。

溝通頻碰壁 吳崢籲鄭麗文：回去勸勸自家黨團

吳崢最後強調，賴清德總統上任以來已多次向在野黨遞出橄欖枝，包含邀請國安簡報、國政茶敘，甚至承諾在合憲前提下赴立院報告，但藍白陣營始終採取杯葛態度。

他向鄭麗文喊話，若真心關心人民生計與國家建設，與其在媒體上「耍嘴皮」，不如回頭與國民黨立院黨團溝通，儘速讓總預算排審進入實質討論，才能真正化解當前的政治僵局。

更多鏡週刊報導

好意思嗎？ 習近平稱：單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序「應尊重他國人民的選擇」

川普幕僚妻子貼文「放格陵蘭地圖」惹議 丹麥總理回擊：停止威脅！

中國26歲正妹「流浪柬埔寨街頭」滿臉憔悴 老父淚：她騙我在浙江上班