總預算卡關誰的錯？柯志恩：3把鑰匙在賴清德、卓榮泰手中

民進黨立委賴瑞隆今（30日）指稱對岸圍台軍演之際，中央政府總預算案卻遭藍白杯葛，並點名國民黨高雄市長參選人柯志恩「傷害高雄」，要她表態。柯志恩辦公室隨即反擊，直指賴瑞隆混淆視聽，拿高雄建設當政治擋箭牌，刻意轉移行政院依法編列預算的責任，強調總預算案解方實際上在賴清德總統與行政院長卓榮泰手中。

（資料照／中天新聞）

針對115年度中央政府總預算案爭議，柯志恩辦公室指出，國民黨立法院黨團立場一貫清楚，只要行政院依照立法院三讀通過的軍人加薪預算、警消退休保障及執行停砍年金等預算，立法院就會立刻啟動總預算審查。柯辦強調，解開預算僵局的「三把鑰匙」始終掌握在賴清德與卓榮泰手中，而非立法院。

對於賴瑞隆開記者會指稱總預算卡關，恐影響「高雄新材料循環產業園區」及大林蒲遷村進度，柯志恩辦公室提出反駁。根據審計部公布的去年總決算審核報告，新材料循環產業園區總經費為1047億元，執行期程自106年至117年，但截至去年執行率僅0.94％，目前仍停留在都市計畫變更與環評等前置作業階段。

（資料照／中天新聞）

柯志恩辦公室進一步說明，賴瑞隆所稱的60億元，僅是政府在總預算中規劃的前期推動費用，並非已核定或可立即動支的建設經費，相關設置作業預計要到115年底才能完成「核定設置」。柯辦也指出，大林蒲遷村推動不順，主因涉及多重現實因素，與這筆60億元預算並無直接關聯，兩件事根本不該混為一談。柯辦質疑，賴瑞隆身為小港在地立委，是否真不清楚相關程序，還是刻意模糊焦點。

柯志恩辦公室強調，即便總預算尚未完成審查，依《預算法》第54條規定，延續性計畫仍可依原計畫或上年度執行數覈實動支，新興計畫也可由行政院送請立法院同意後執行。

（圖／行政院提供）

柯辦表示，賴瑞隆宣稱總預算沒有審查完畢，會影響「高雄新材料循環產業園區申請設置計畫」或「大林蒲遷村進度、時程」，這樣的說法應該去跟行政院溝通，因為所有的解方都在卓榮泰手上，只要卓榮泰同意，賴瑞隆所擔心的事情都不會發生。

