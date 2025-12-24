總預算卡關！ 中央：近3千億難動支 藍：別哭窮

明年度的總預算尚未在立法院完成審議，主計總處表示，將有近三千億新台幣的計畫無法動支，包括TPASS通勤月票計畫，影響全國每月約98萬通勤族。 在野黨團批評政府哭窮，要求行政院將已經三讀通過的軍警消待遇預算編入總預算中，國民黨立委賴士葆表示，若使用「追加預算」也可以接受，但主計總處拒絕此提議。

賴士葆與林靜儀（圖／TVBS資料畫面）

立法院因為總預算未審議完畢，朝野立委間的爭議激烈，衛服部次長林靜儀槓上國民黨立委賴士葆，民進黨的財政委員會召委，召集14個部會到立法院報告，指出如果總預算不通過，將無法動用2992億計畫，影響包括第一、第二預備金170億新台幣、河川排水改善147億新台幣及TPASS月票75億新台幣等項目。

主計長陳淑姿（圖／TVBS資料畫面）

TPASS通勤月票計畫原本編列在前瞻計畫中，但在115年被視為新增計畫，因此需要重新審議預算。 民進黨立委吳秉叡強調，如果總預算未通過，將影響政府應對天然災害的財政能力。 儘管在野黨提出使用追加預算的妥協方案，中央政府仍未表示同意，總預算審議可能因此再次陷入僵局。

