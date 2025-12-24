總預算卡關...主計總處近三千億預算無法動支 恐影響TPASS通勤族

今年即將邁入尾聲，但是明年度的中央政府總預算，立法院至今完全還沒開始審查。主計總處表示，有近三千億的預算無法動支，其中包括千億元的新興計畫，尤其是TPASS通勤月票的預算將影響到近百萬通勤族的權益。總統府向國會喊話，總統多次表達願意進行國情報告，希望讓總預算盡快審理完成。

TPASS通勤月票一卡在手，捷運、公車、台鐵通通無限次搭乘，制度上路至今廣受好評，但明年度總預算連一塊錢都還沒審，月票政策恐怕喊卡。主計總處盤整總預算未過的情況下，有2992億預算不能動支，其中包含1017億元新興計畫，攸關各縣市的排水改善、AI新十大建設；和民眾最切身相關的是TPASS通勤月票，也有75億元動不了，將衝擊98.2萬通勤族的權益。

府方向國會喊話，強調總統已經有多次表達樂意進到立法院進行國情報告，希望是在合法合憲、程序完備的情況下，進行溝通跟說明，雖然大家政黨不一樣，不過國家只有一個，希望總預算能夠趕快完成。

總統相當關切，畢竟總預算要是沒通過，攸關福國利民的政策都將面臨卡關。今年已經進入尾聲，剩下7天左右時間，就算國會每天挑燈夜戰，也來不及審完明年度總預算 ，依舊躺在立法院，對民生的衝擊將從每日通勤開始顯現。

台北／林宸頡、郭致汎 責任編輯／施佳宜

