總預算卡關 元旦新制被迫「打四折」！國保生一胎可領10萬變4萬 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

明年度中央政府總預算「卡關」，但距離2026年已經剩不到最後5天，若總預算無法壓線通過，首當其衝就是元旦新制中的「國民年金保險被保險人每生一胎可以請領10萬元」，衛生福利部今（26）日表示，受影響經費達新台幣15億元，申請者只能「打四折」先領到4萬多元，待總預算通過之後才能補足10萬元；另外，初估有7千多名沒有任何社會保險者，則是一毛都拿不到。

衛福部是從明年元旦起，新增「國民年金保險被保險人暨未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母生育補助」政策。

新制規定，國保被保險人分娩或早產，且依國民年金法規定請領生育給付：每胎生育給付加生育補助至10萬元；未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母：每胎生育補助10萬元。雙生以上者，依比例增給。衛福部預估，115年度國保生育給付人數為1萬3214 人，未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母7144 人。

衛福部社會保險司表示，由於國保生育補助每生一胎補足10萬元，屬於針對少子女化的新增計畫，因此，只要在總預算沒通過之前，「差額」就不能撥給民眾，所以明年1月1日之後出生者， 只能照舊制「打四折」先領到二個月給付、約4萬多元，其餘部分要等待立法院通過總預算之後，才能撥發給民眾。

受影響最大的是，社保司指出，衛福部根據113年出生人數比對，約有7100多名新生兒的生母沒有任何社會保險，例如20歲就生小孩者，沒有其他勞保、公保、農保等，亦不符合國保投保年齡25歲，這一群人，在總預算通過之前就一毛錢生育補助都拿不到。

社保司表示，民眾明年度一樣可以申請新制補助，申請流程不受影響。根據衛福部的估算，國保生一胎可領10萬的新制，受總預算未通過影響的經費金額，依上述二類符合資格者推算，分別達7.14億元以及7.99億元。

照片來源：CNEWS資料照

