總預算卡關..先提「提新興計畫」 綠黨團喊話在野：不要點菜

立法院本會期延長開會至今年1月31日即將屆期，但2026年中央政府總預算至今仍未進入立法院委員會審查，對此在野黨提出包括TPASS在內的新興計畫動支案，逕付二讀；針對民進黨是否支持，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，趕快將總預算全盤交付審查，而不是點菜式的要求先行動支。

鍾佳濱表示，上週五(16日)國民黨，他們在野黨所提出的一般提案，要求同意先行動支，但沒有所謂的二、三讀，因為那不是預算案的審查程序，預算案才有二、三讀，完成二、三讀的預算就是法定預算，行政院依法執行才有依據。

他說，所謂的先行動支，是《預算法》第五十四條，由行政院提起，立法院同意後給予的動支權，「先行動支是應該由行政院來提案」，哪有立法院放著3.2兆的預算不審查，然後只挑718億、38個項目這些他們所關切、認為重要的才來審，「難道2992億的新興計畫中其他的2274億不重要？」，不攸關民生、沒有民眾會因此而受害？

鍾佳濱指出，民進黨一貫的態度還是強調，整個年度總預算3.2兆的規模，事事項項都攸關著國家的建設、民生的福祉，以及未來應對對岸武力威脅所必要的內容，立法院當然有權審查並做調整、刪減，但是民進黨團希望在野黨應該落實負起立法院審查預算的職權，趕快將總預算全盤交付審查，而不是點菜式的要求先行動支。

鍾佳濱質疑，難道3.2兆的總預算，要重演前年他們亂刪，造成去年整個社會因施政計畫未能有充裕的預算支持而造成損害，他們今年不敢面對社會的譴責刪了哪些預算，因此只敢說想要保留哪些預算，但請問「你們不保留的難道就是不重要，不會影響到民生嗎？」。

