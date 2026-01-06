總預算卡關「全台TPASS月底斷炊」！公路局坦言：沒有備案

中央總預算遲遲卡關，TPASS備受衝擊。資料照。交通部提供



中央115年度總預算至今卡關，連帶衝擊全台通勤族高度依賴的TPASS通勤月票，交通部公路局局長林福山今（1/6）日指出，現有可動用經費預計撐到本月底即將用罄，若總預算遲遲未能通過，後續各地若要持續提供TPASS服務，恐需由縣市政府與交通運輸業者先行墊付。

TPASS政策自2023年7月上路，原以疫後特別條例支應，主要目的在於減輕通勤族交通負擔、鼓勵使用大眾運輸。目前每月約有近百萬人次購買使用，涵蓋基北北桃、桃竹竹苗、中彰投苗、南高屏、北宜、大嘉義等生活圈，另包含花蓮、台東、雲林、澎湖等縣市，其中基北北桃生活圈月票價格1200元，使用量占整體超過一半。

林福山說明，前一期TPASS採特別預算方式，相關經費已於去年12月31日屆期，即便帳面仍有剩餘款，依法也不得再動用；自今年1月1日起，中央補助地方的TPASS經費，必須仰賴新一期計畫預算。新一期TPASS計畫期程為115年至118年，整體核定經費為363.8億元，其中115年度編列約75.2億元，目前仍待立法院審議，屬於全新預算案，無法沿用舊案。

林福山坦言，在總預算未通過前，公路局本身並無其他經費可供調度，現階段支應來源僅剩TPASS票箱收入，以及地方政府原本分擔的配合款。部分縣市已評估以地方自籌款或定期票收入先行墊付，但預估最多僅能再撐約2個月，2月底左右就會面臨壓力。

他進一步指出，六都因使用量大、中央分擔比例高，財務壓力尤為沉重，尤其北北基桃生活圈中，國道客運與鐵路運輸屬中央補助項目，補助比例高達9成，一旦中央預算無法到位，影響將相當明顯。全台22個縣市中，除金門、連江原本即提供免費公共運輸外，其餘20個縣市皆發行TPASS定期票，屆時恐全面受波及。

此外，TPASS相關延伸政策同樣受到預算影響，包括TPASS 2.0協助國道客運提升運量，以及自今年1月1日起推動的「70歲以上高齡者繳回駕照、每月最高1,500元TPASS優惠」，相關經費皆須待總預算審議通過後，才能正式到位。

林福山強調，TPASS已是中央與地方共同推動的重要公共運輸政策，使用人數接近百萬人，若預算長期無法審議通過，將直接影響客運業者現金流與營運調度，甚至牽動定期票是否能持續販售。他呼籲立法院儘速完成總預算審查，避免通勤族與公共運輸體系承擔過大的衝擊。

