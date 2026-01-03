總預算卡關 卓揆焦慮 柯P喊話勿意氣用事

中央總預算案卡關，柯文哲直言取決於賴清德總統的「一念之間」，喊話不要意氣用事。圖為柯2日前往立法院拜會民進黨團總召柯建銘。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰3日赴台中視察時，談及中央總預算案卡關表示焦慮，以「中央在各縣市預算都至少4、500億元，但現在都還沒有著落」，呼籲立法院藍白立委回歸正途，讓預算盡速過關。台灣民眾黨前主席柯文哲3日到嘉義市為黨籍立委張啓楷選嘉義市長站台時質疑「中央預算過去陷入僵局都能解決，為什麼現在不能解決？」就是賴清德總統的「一念之間」，他批賴太偏執，喊話不要意氣用事。

「2026年新年已到，若總預算再卡關，連今年都會很困難，更遑論展望2027年」，卓揆舉例說，中央今年在TPASS2.0編列75億元，TPASS補助不是中央直接撥給人民，須拜託地方政府執行，台中會有2.6億元TPASS補助，但他現在沒有預算可執行，得先跟市府欠著，等立院通過預算再補回，但不要跟他算利息。縣市河川整治第1年474億元，台中也有4.27億元，現在不曉得如何進行，若不能在防汛期前完成，可能又要飽受批評。台中還有4700多萬元托育預算、4790多萬元無人機載具發展等，不光台中，中央在各縣市預算都至少4、500億元，但現在都還沒有著落，呼籲「立法院回歸正途，辦一些對國家福國利民的事情」，趕緊通過預算審查。

柯文哲強調，民眾黨走理性、務實、科學路線，他不樂見台灣陷入藍、綠兩極對抗局面。問題要解決，政治核心是執行力，但政治的主體是人民，雖然政黨吵吵鬧鬧要表演，還是要把人民擺在第一位。

柯文哲說，過去預算卡關都可以解決，今年卻故意卡在那，這就是賴清德一念之間。他2日跟立院民進黨團總召柯建銘說「你不是喬王？」質疑以前都可以喬，怎麼現在不能喬？3個黨的總召、副總召坐下來談，總是會喬出一個方法，不要意氣用事。