總預算卡關！卓榮泰再上火線喊話：2992億無法動支 六縣市恐舉債

行政院長卓榮泰率行政部會首長舉行總預算記者會。廖瑞祥攝



今（2026）年度中央政府總預算至今尚未通過，行政院長卓榮泰今（1/8）日於行政院會後偕內閣官員召開記者會，行政院主計總處公布由於總預算尚未通過，總計有2992億元無法動支，還有地方受益部分637億元，以嘉南高屏等六縣市受影響最多，恐將舉債。卓榮泰多次呼籲立法院，儘速審查總預算。

115年度總預算歲出3兆350億，未審議通過不得動支數2992億。主計處提供

政院公布，今年度總預算案未審議通過不得動支2992億元，包括新興計畫共有1017億元無法辦理，各部會比去（2025）年新增加的預算則有1805億元、第一與第二預備金及災害準備金共170億元等都無法動支，至少有13個部會受影響。

第一、第二預備金與災害準備金170億元也受影響。主計處提供

主計總處指出，新興計畫1017億元將不得辦理，其中中央自辦部分380億元、地方受益部分637億元，其中包含地方補助款507億元。在沒有中央挹注的狀況下，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣與澎湖縣的預算都將低於去年，擴大各縣市財政不均的狀況，也影響地方財務調度能力。

新興計畫不得動支對地方政府影響637億元。主計處提供

新興計畫中有地方受益的637億元受影響，從縣市來看，台南市、高雄市、屏東縣、嘉義縣與台北市是前五大受波及的縣市。外界近期關注TPASS受影響的狀況，總計有75億元受影響，含地方補助款59億元，將影響全國每月約102.8萬通勤族權益。

若115年度總預算未通過，中央對地方均衡補助有6縣市首當其衝，其他縣市財政也有影響。主計處提供

就部會部分來看，卓榮泰另強調，國防部有725億受影響，各型機艦、戰甲砲車等裝備維保及彈藥、油料等籌補，不利部隊戰演訓任務遂行，尤其近期發生戰鬥機墜海事件，將使得戰鬥個裝難以採購、行動。

其他部會還有交通部248億，用於桃園鐵路地下化、花東地區鐵路雙軌電氣化、嘉義市區鐵路高架化、台南市區鐵路地下化、嘉義縣市鐵路高架化延伸、觀光雙輪驅動方案的國旅加碼補助等計畫推動。經濟部則有148億元受影響，外交部108億元，衛福部103億元。

主計總處另統計，生育給付差額補助41億元，是調高勞保、國保、農保及軍公教人員等各類保險之生育給付至10萬元與現行生育給付之差額，若總預算未及通過，將影響12萬胎新生兒家庭無法請領補助。

而布建公共化托育設施14億元都是地方補助款，主要補助各地方政府設立及優化公共托育家園、公設民營托嬰中心、開辦員工子女托育服務等，若總預算未及通過，將無法即時補助彰化縣等13個地方政府布建及優化49個公共托育設施，影響我國整體公共托育供給量能及品質。

另外還有因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫147億元受影響，包含地方補助款98億元；AI新十大建設則有102億元，包含地方補助款5億元；補助校舍整建與排水污水系統改善21億元，包含地方補助款3億；台灣品牌賽事精選計畫8億元，包含地方補助款3億元，衛福部「健康台灣」70億元、攸關高雄大林蒲遷村的新材料循環產業園區申請設置計畫60億元。

