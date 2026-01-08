總預算卡關！卓榮泰揭6縣市恐舉債 籲立法院速審「給國家一絲溫暖」
記者盧素梅／台北報導
今年度中央政府總預算案持續卡關，行政院主計總處今（8）日在行政院會陳報「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」報告案，總計有2992億預算無法動支。行政院長卓榮泰親自出席會後記者會喊話，國家正跟時間賽跑、跟全世界競爭，如此拖住國家往前走的腳步，會讓國家失去現在的競爭力，喊話立法院盡快審議總預算，也請各部會首長詳細向立法院說明爭取，讓政府用最大的力量照顧、服務國人，盼在這麼寒冷的天氣中，「期待立法院給國家多一絲絲的溫暖」。
卓榮泰在行政院會會後記者會中表示，115年度第一場行政院的院會剛剛開完，原來我想排定的第一個報告案是新年度新政策、新計劃全面執行的報告。但是非常無奈的，政院第一場報告卻是115年度中央政府總預算未能依限完成審議之影響。
卓榮泰並表示，剛在院會他勉勵說的部會首長，今天應該是大家把時間精神花在新政策、新制計劃要怎麼執行的，結果是花了很長時間在整理今年度沒有辦法執行的中央政府總預算所受到的影響，這對所有的首長來講都是一個相當大的不公平跟打擊，對國人來講更是無法形容的損失。而對國家來講，更是在往前進步的推力上受到了很大的阻礙。
卓榮泰強調，總預算是落實民主政治、實現福國利民政策、照護人民經濟發展所需的國家財政資源。行政院依照《預算法》第46條規定，已經在去年的8月29日將115年度的中央政府總預算函送立法審議至今超過4個月還沒有交付到委員會，這是我國憲政史上的第一次。
卓榮泰說，到了新的年度了，總預算案連付委都還沒有，這是我國憲政史上的第一次。115年度中央政府總預算未審議通過，有許多不得動資的金額，總額高達2992億元，其中包括新興計劃1017億和115年度的經常性經費及延續性計劃。跟114年相比，所增加的有1805億，再加上第一、第二預備金跟摘損準備金7170億元，總數就是2992億元，影響之大，剛剛有13個部會在院會中紛紛提出他們所受影響的部分。
卓榮泰表示，立法院至今不審查總預算，不只中央政府施政受到衝擊，包含地方的財政也因此受到嚴重的波及，總計有 637 億與地方建設跟福利相關的新興計畫也都難以執行。其中，114 年 3 月 21 日所公布的《財政收支劃分法》對地方政府的財政分配不均，所以中央政府特地在今年度總預算當中編列了 321 億元，以確保相關縣市所獲配的統籌分配稅款以及補助款能夠不少於去年。但現在總預算未審查通過，大概有六個縣市的財務調度會發生問題，他們恐將要舉債。這六個縣市分別是屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣以及澎湖縣。
卓榮泰指出，最近我們關懷的是我們的國防安全，國防預算所受的影響是最多的，多達 752 億元。其中，包括國防部彙整出來的在嚇阻戰力、不對稱戰力、照顧官兵以及保護戰鬥人員各方面都受到極大的影響。特別最近我們發生了戰鬥機墜海的事件，在今年的中央政府總預算當中，戰鬥個裝以及 F-16 的後勤維修、延續訓練等等，也都在這個 752 億元當中。不能及時展開，影響之大難以形容。這像戰鬥部隊的演訓任務、建軍備戰以及後勤維護、保護等等，這個任務的推動都受到極大的影響。
他說，今年的冬天雖然來得比較晚，但這幾天我們都感受到冷氣團的威力。天氣這麼冷，我們真的必須給國人更多的溫暖。無論是長者、新生兒、弱勢家庭、青年朋友、婦女同胞，甚至是國家的運動員、每一位國軍弟兄姐妹們，只要給政府多一點時間、多一份資源，我們就算多幫助一個人，我們都願意。
卓榮泰強調，政府更必須讓國軍在面對中共武力威脅的時候，期待他們努力的守護國人安全的時刻，能夠有新型的武器，能夠有油料裝備的充足，能夠有完整的戰備維修當作後援，給每一位國軍弟兄們、姐妹們更強大的後盾。就算能多做一份、多保護一個人，政府都必須要做。
卓榮泰並強調，國家正跟時間在做賽跑，跟全世界在做競爭。如此拖住國家往前走的腳步，會讓我們失去現在的競爭力。國家的經濟力正在往上飛揚，股市相當的好。我們只想讓分配得更公平，我們真的想讓整個社會分配得更公平，我們要有更多的時間資源來做。
卓泰泰表示，矽光子、量子、AI、機器人跟無人載具，這個關鍵基礎建設的技術，在 AI 新十大建設當中是關鍵中的關鍵。所有的科技發展不能停滯下來。我們受過各種疫情的侵襲，疫苗自主的工作、研發要加強。整個社會對藥品供應的安全穩定跟韌性，這是我們政府對守護國人健康的承諾，我們也不能慢下來。拓展外交、連結國際，跟友邦做更多的國際經貿合作跟參與，讓世界民主同盟的合作關係，台灣佔有更關鍵的角色，我們也沒有時間可以慢下來。
卓榮泰呼籲，他還是要請立法院盡快的審議 115 年度中央政府總預算，給中華民國台灣國家跟國人寒冬中給我們一絲絲的溫暖。他也希望立法院能夠理性的審議中央政府總預算。他會要求所有的部會首長面對立法院審議的時候，詳細充分說明我們爭取預算、維護預算的各種理由，得到立法院的支持，讓政府用最大的力量來照顧、來服務國人。
卓榮泰請朝野各政黨能夠共同合作，審預算是立法院的職責；編預算，是行政院的工作。我們一起完成，就是一起為國家、為台灣投資未來、把握現在，我們才能夠守護國安、壯大台灣。這是今天我們在院會當中相當無奈的一次報告。
卓榮泰也拜託所有部會首長，雖然2992億預算無法執行，但還有其他很多年度預算，新年度開始還是要奮力向前，在《預算法》容許下，把所有施政依序展開，對地方政府的各種協助也能如序進行，對人民的所有能諾能一一落實，「行政院會在這樣的環境下，跟國人一起期待立法院給國家多一絲絲的溫暖」。
