總預算卡關 卓榮泰率閣員親上火線 懇請立院盡速審議

今年度中央政府總預算案在在野黨聯手杯葛下，至今尚未三讀，更創我國憲政史上首次已進入新年度而總預算仍未付委審查的紀錄。行政院長卓榮泰今日(8日)率領各部會首長召開記者會，呼籲朝野理性合作，盡快完成總預算的審議，讓政府得以持續推動施政。

行政院在去年8月通過今年度(2026年)「中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，編列歲入新台幣2兆8,623億元、歲出3兆350億元，並送交立法院審議。不過，由於在野黨主張賴政府未依照立法院三讀通過的法律編列軍人加薪、警消退休保障等相關預算，因此這部總預算不合法，已連續6次在程序委員會杯葛總預算案，創我國憲政史上首次進入新年度但總預算仍未付委審查的紀錄。

行政院長卓榮泰8日率領各部會首長親上火線召開記者會。他指出，根據主計總處的報告，今年度總預算案未審議通過，不得動支的預算達2,992億元，包含新興計畫1,017億元、經常性與延續性計畫較2025年增加的1,805億元，以及第一、第二預備金與災損準備金170億元，13個部會均在院會中說明受到相當大的影響。

卓榮泰並指出，立法院至今不審查總預算，不僅中央政府施政受到衝擊，也嚴重波及地方的財政，共有637億元與地方建設及福利相關的新興計畫均難以執行。另外，為因應財劃法修正後地方分配不均問題，中央原於總預算編列321億元，以確保各縣市所獲統籌分配稅款與補助款不低於去年，但總預算至今未通過，導致屏東、台南、嘉義縣、連江、彰化與澎湖等6縣市將面臨財務困難，可能需要舉債。

在外交、國防方面，卓榮泰指出，國防部受衝擊金額高達752億元，涵蓋嚇阻戰力、不對稱戰力及戰備後勤等；近期發生戰機事故後，包含戰鬥裝備、F-16後續訓練等計畫亦無法及時展開。外交部也有110億元預算受影響，占年度預算近四分之一。

在民生經濟上，卓榮泰表示，交通部TPASS通勤月票計畫預算未過，將影響約103萬名通勤族的權益；另外，包括河川及排水整建改善工程、AI新十大建設、「健康台灣」醫療與社福及生育補助等都無法順利推動。

卓榮泰表示，他在今日院會中請直轄市首長與出席代表協助和選區立委溝通，呼籲儘速完成總預算審議。他強調，寒冬之際，政府需要預算支持，才能推動各項建設與照顧國民。他說：『(原音)最後我要請朝野各政黨能夠共同合作，審預算是立法院的職責，編預算是行政院的工作，我們一起完成，一起為國家、為台灣投資未來、把握現在，我們才能夠守護國安、壯大台灣。』

卓榮泰最後強調，即便預算受限，行政院仍將在《預算法》容許範圍內全力推動新年度各項政策，落實對人民的承諾。