總預算卡關！台灣國際田徑賽驚傳停辦 李洋出手協調爭取轉機

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針對2026台灣國際田徑公開賽無預警宣布停辦，運動部長李洋今赴立法院備詢時對此做出回應。資料照（鏡報董孟航）

原定今年6月6日、7日登場的「2026台灣國際田徑公開賽」，昨（8日）無預警傳出因預算問題決定停辦，引發體壇震動。運動部長李洋今（9日）赴立法院備詢時對此做出回應，強調運動部將積極介入輔導中華民國田徑協會，改由申請「基金預算」來支應經費，力保這場具備重要國際積分的賽事能如期舉行。

這項賽事今年首度獲世界田徑總會升格為「洲際巡迴賽銀標籤」，積分規模等同於世大運，更是亞洲地區僅有的4場銀標賽事之一，對選手爭取名古屋亞運積分至關重要。然而，田徑協會祕書長王景成表示，受到立法院總預算案遲未通過影響，在預算無法到位的情況下，只能被迫宣布取消，令不少田徑好手直呼遺憾與錯愕。

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對此，李洋部長坦言昨日得知消息後便高度重視，並解釋運動部早在去年掛牌時，就已預見公務預算可能面臨挑戰，因此當時便輔導各單項協會轉向申請相對穩定的「基金預算」。李洋強調，部會在編列時已同步規劃公務與基金兩套機制，目的就是為了保障選手權益，避免國際賽事受政治或預算程序影響而中斷，今日運動部將與田協進一步商討具體補助對策。

今日適逢上任滿7個月，李洋在備詢時也提到，他在這段期間的核心任務在於建立「制度化」的審核機制。他指出，過去部分補助費用確實存在「浮編」狀況，透過這7個月的精實審查，已成功為國庫節省約3億元的公帑支出。

面對預算卡關引發的風波，李洋重申會持續為納稅人把關每一分錢，同時承諾會盡全力讓國際賽事留在台灣，確保國手們拚戰亞運的積分權益不受損害。

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